Что и по каким ценам предлагают пуховчанам на осенних ярмарках

Осенью стартуют сельскохозяйственные ярмарки. Их ждут все: и те, кто вырастил богатый урожай, и те, кто хочет сделать запасы на зиму. Ярмарки — это хорошая осенняя традиция. В прошедшую субботу состоялась первая в этом сезоне ярмарка в Марьиной Горке. Она развернулась на площадке общества с ограниченной ответственностью “Центр подготовки “Авгур” по улице Октябрьской. И хотя многие пуховчане планировали только присмотреться к предлагаемой продукции и ценам, выбор был, и люди уходили с покупками.

Валерий и Ирина Коломиец из деревни Новый Уборок участие в ярмарках принимают постоянно. Валерий Федорович — мастер по дереву. Изготавливает из разных пород дерева стулья, топорища, разделочные доски, деревянные ложки, подставки под горячее. Он даже смастерил деревянный утюг — “рубель”, которым в старину в деревнях гладили женщины.

— Хорошо сегодня покупают топорища, — говорит мастер. — И веники банные. Например, дубовый с душицей. Есть у меня и с добавлением вереска, багульника. А жена рада, что наши груши французского сорта “жифер” и яблоки сорта “каштель” раскупаются хорошо. Мы ведь их ничем не обрабатываем. Все у нас натуральное, экологически чистое.

Жительница деревни Любячка Нина Боровик продавала саженцы винограда. И многие посетители ярмарки останавливались: не верили, что такой виноград можно вырастить у себя на участке.

Около 20 сортов хризантем привезла на продажу Галина Орлова из Марьиной Горки: желтые, бордовые, белые, голубые… Ранние, средние и поздние по цене от 5 до 10 рублей.

А ее сын первый раз привез кизил. Для нашего региона ягода эта пока экзотическая. Кизил содержит много витамина С. Те, кто знает об этом растении, целенаправленно подходили и покупали.

Крестьянское (фермерское) хозяйство “Юницкого” продавало картофель, морковь, свеклу, красный репчатый лук.

— Торгуем на ярмарках второй год, — отмечает продавец Валентина Васильева. — В этом году мы собрали хороший урожай. На всю нашу продукцию есть сертификаты. Многие пуховчане знают, что она у нас экологически чистая. Если надо, помогаем загрузить и подвозим к дому. В 7 часов утра мы уже продали 200 килограммов картофеля сортов “скарб” и “ред скарлет” по 60 копеек. К 10 часам утра продали 300 килограммов груш по 2 рубля. Есть у нас мед цветочный и гречишный.

Ежегодно со своей сельхозпродукцией на пуховичские ярмарки приезжают продавцы из Столинского района Брестчины. В этом году баклажаны они продавали по цене 1,5 рубля, перец — по 2,5 рубля, капусту — по 50 копеек, помидоры — по 2 рубля.

Крестьянское (фермерское) хозяйство “ПакиБытие” из деревни Новая Жизнь предлагало зерно пшеницы и ячменя по 50 копеек за килограмм. По такой же цене продавало зерно и ОАО “Рождественское-Агро”. Пшеницу, ячмень люди охотно брали для кур, а овес — для лошадей.

Марьиногорский аграрно-технический колледж продавал пшеницу, морковь, свеклу, капусту. Торговая сеть “ДорОрс” — мясо и рыбу.

А какая осенняя ярмарка без саженцев? В большом ассортименте предлагали саженцы яблони, груши, сливы, вишни, черешни, персика, абрикоса. Пользовались популярностью саженцы черной смородины, голубики. Спрашивали новые для нас кизил и хурму.

Выстраивалась очередь за живой рыбой из ОАО “Рыбокомбинат “Любань” и ОАО “Рыбхоз “Красная Слобода”.

На первой ярмарке люди в основном присматривались и приценивались. Продавцы больше получили обратную связь, нежели продавали.

Ярмарки только стартовали, потому у многих еще есть запас времени, чтобы выбрать сельхозпродукцию по цене и качеству.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.