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Что и по каким ценам предлагают пуховчанам на осенних ярмарках

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Осенью  стартуют сельскохозяйственные ярмарки. Их ждут все: и те, кто вырастил богатый урожай, и те, кто хочет сделать запасы на зиму.  Ярмарки — это хорошая осенняя традиция. В прошедшую субботу состоялась первая в этом сезоне ярмарка в Марьиной Горке. Она развернулась на площадке общества с ограниченной ответственностью “Центр подготовки “Авгур” по улице Октябрьской. И хотя многие пуховчане планировали только присмотреться к предлагаемой продукции  и ценам, выбор  был, и люди уходили с покупками.

Валерий и Ирина  Коломиец из деревни Новый Уборок участие в ярмарках принимают постоянно. Валерий Федорович — мастер по дереву. Изготавливает из разных пород дерева стулья,  топорища, разделочные доски, деревянные ложки, подставки под горячее. Он даже смастерил  деревянный утюг — “рубель”, которым в старину в деревнях  гладили женщины.

— Хорошо сегодня покупают топорища, — говорит мастер. — И веники банные. Например, дубовый с душицей. Есть у меня и с добавлением  вереска, багульника. А жена рада, что наши груши французского сорта “жифер” и яблоки сорта “каштель” раскупаются хорошо. Мы ведь их ничем не обрабатываем. Все у нас натуральное, экологически чистое.

Жительница  деревни Любячка Нина Боровик продавала саженцы винограда. И многие посетители ярмарки останавливались: не верили, что такой виноград можно вырастить у себя на участке.

Около 20 сортов   хризантем привезла  на продажу Галина Орлова из Марьиной Горки: желтые, бордовые, белые,  голубые… Ранние, средние и поздние по цене от 5 до 10 рублей.

А ее сын первый раз привез кизил. Для нашего региона ягода эта пока экзотическая.  Кизил содержит много витамина С. Те, кто знает об этом растении,  целенаправленно подходили  и покупали.

Крестьянское (фермерское) хозяйство “Юницкого” продавало картофель, морковь, свеклу, красный  репчатый лук.

— Торгуем на ярмарках второй год, — отмечает продавец Валентина Васильева. — В этом году мы собрали  хороший урожай.   На всю нашу продукцию есть сертификаты. Многие пуховчане знают, что она у нас экологически чистая.  Если надо, помогаем  загрузить и подвозим к дому. В 7 часов утра мы уже продали  200 килограммов картофеля сортов “скарб” и “ред скарлет” по 60 копеек. К 10 часам утра  продали 300 килограммов груш по 2 рубля. Есть у нас  мед  цветочный и гречишный.

Ежегодно со своей сельхозпродукцией на пуховичские ярмарки приезжают продавцы из Столинского района Брестчины. В этом году баклажаны  они продавали по цене 1,5 рубля, перец — по 2,5 рубля,  капусту — по 50 копеек, помидоры — по 2 рубля.

Крестьянское (фермерское) хозяйство “ПакиБытие” из деревни Новая Жизнь предлагало зерно пшеницы и ячменя по 50 копеек за килограмм. По такой же цене продавало зерно и ОАО “Рождественское-Агро”. Пшеницу, ячмень люди охотно брали для кур, а овес —  для лошадей.

Марьиногорский аграрно-технический колледж продавал пшеницу, морковь, свеклу, капусту. Торговая сеть “ДорОрс” — мясо и рыбу.

А какая осенняя ярмарка без саженцев? В большом ассортименте предлагали саженцы яблони, груши, сливы, вишни, черешни, персика, абрикоса. Пользовались популярностью саженцы черной смородины, голубики. Спрашивали новые для нас кизил и хурму.

Выстраивалась очередь  за живой рыбой из  ОАО “Рыбокомбинат “Любань” и ОАО “Рыбхоз “Красная Слобода”.

На первой ярмарке люди в основном присматривались и приценивались.  Продавцы больше получили обратную связь,  нежели продавали.

Ярмарки только стартовали, потому у многих еще есть запас времени, чтобы  выбрать сельхозпродукцию по цене и качеству.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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