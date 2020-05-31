Что изменится в Беларуси с 1 июня

С приходом календарного лета в Беларуси подорожает коммуналка и сигареты, а тех, кто не уплатил подоходный налог, ждет штраф. Есть и хорошие новости: деньги с карточки можно будет снять прямо на кассе в магазине, но не в любом. Какие еще изменения принесет первый месяц лета — в подборке МЛЫН.BY.

Оштрафуют за неуплату подоходного налога

До 1 июня физлицам нужно уплатить подоходный налог. Сделать это можно наличными в отделениях банка и почтовой связи, безналичным путем — в инфокиосках или с помощью интернет-банкинга. Еще один вариант — личный кабинет. И помните: наказание за забывчивость никто не отменял. Если просрочите выплату подоходного налога, вас ждет штраф.

Подорожает коммуналка

С 1 июня повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение). Подорожание предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах $5 и рассчитано на два этапа. Так, с 1 января на 3,5 доллара подорожали услуги газо-, водо- и электроснабжения, водоотведения, капремонта, вывоза мусора и другие.

Начнут работать детские лагеря

Этим летом в Минской области будут работать более 800 лагерей. С 1 июня начнут принимать детей лагеря с дневным пребыванием, с 1 июля — круглосуточные. Палаточных открывать не планируют. Что касается профильных, то решение по их работе будет приниматься с учетом территориальной эпидемической ситуации и уровня спроса на оздоровительные услуги.

На подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону было потрачено 1,5 млн рублей. На удешевление стоимости путевок из средств республиканского бюджета выделено 7,4 млн. Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием управлений по образованию, спорту и туризму Минской области составит 380 рублей, в ведомственные стационарные — 570.

Закончится регистрация на ЦТ

Регистрация проходит в режиме онлайн и закончится 1 июня в 18:00. Само ЦТ в этом году перенесли на две недели: оно начнется 25 июня по новому графику. Новшеством этой вступительной кампании станет и то, что тестирование по самым массовым предметам — русскому языку и математике — будет проходить в два дня.

A1 закроет некоторые тарифы и поднимет абонплату

С 1 июня обслуживание на некоторых архивных тарифных планах для частных клиентов будет прекращено. Пользователей переведут на тарифные планы линейки «Комби», а также тарифы линейки «VOKA ТВ». При этом для абонентов увеличится (в пять раз и выше) скорость домашнего интернета, а также набор дополнительно предоставляемых услуг и оборудования. Пользователи архивных комплексных тарифов с включенными ТВ-каналами VOKA продолжат смотреть соответствующие каналы по новым тарифным планам. Кабельное ТВ при этом будет предоставляться в качестве бонуса, без взимания дополнительной платы.

На архивных тарифных планах линейки «Домашний», тарифе «Интернет 70», а также действующих тарифах «VOKA ТВ» абонентская плата в среднем увеличится на 3,5%. Изменения условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи произойдут и для корпоративных клиентов. Кроме того, стоимость всех подписок VOKA, за исключением «VOKA ТВ+», увеличится в среднем на 5%.

Подорожают сигареты

Изменение цены коснется как отечественных, так и импортных марок. Подорожание составит в среднем от 2 до 25 копеек.

С 5 июня можно снять наличные с карты на кассах в магазинах

Нововведение касается сельмагов и торговых точек в малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов. Выдавать наличные держателям карточек будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной суммы. Но помните: за раз вы сможете снять не более 5 базовых величин, сейчас это 135 рублей.

Источник: Млын.бай