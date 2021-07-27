Что нельзя делать во время грозы

Для защиты объектов и населения от опасного воздействия молнии предусматривается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение прямого удара молнии в объект или на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом. Однако, в некоторых случаях, человек должен сам обезопасить себя от возможного воздействия молнии.

При грозе нельзя начинать или продолжать работы в электроустановках, находящихся на открытом воздухе и напрямую подсоединенных к воздушным линиям электро- передачи;

Во время грозы нельзя приближаться к мачтам, опорам воздушных линий;

Во избежание порчи бытовой техники необходимо отключить ее от электрической сети;

Если гроза застала Вас в дороге, необходимо остановить машину, и, не выходя, дождаться ее окончания;

Во время грозы нельзя купаться, плавать, ловить рыбу и т.д. При приближении грозового фронта необходимо быстро покинуть водоем (озеро, море) и удалиться от берега как можно дальше;

Если гроза застала Вас на открытом участке местности необходимо лечь на землю и переждать ее;

Во время грозы нельзя прятаться под деревьями;

Во время грозы не рекомендуется разговаривать по телефону сотовой связи, по возможности его нужно отключить.

17июля 2021года рядом с озером в деревне Ельница под Минском молния ударила в дерево, под которым стояли люди. Четверо парней после этого оказались в реанимации, погибла девушка.

Берегите себя!

Последствия ударов молнии — ожоги и клиническая смерть — сравнимы с последствиями тяжелых производственных поражений электрическим током. При поражении молнией следует руководствоваться рекомендациями, которые применяются к потерпевшим вследствие поражения электрического тока.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому

надзору Пуховичской РЭГИ

Госэнергогазнадзор Руслан Гайдучёнок.