Что нельзя делать во время пожара?

К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный петух уже клюнул». Статистика говорит, что погорельцами становятся не только неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни, любители выпить. Простые жители тоже теряют имущество, а иногда и жизни в огне. Именно поэтому, спасатели-пожарные рекомендуют знать элементарные правила действий на пожаре.

Во время пожара нельзя:

— паниковать;

— пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);

— открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);

— возвращаться в дом (что бы ценного Вы ни оставили в жилье, жизнь – дороже);

— бегать, если загорелась одежда, необходимо накинуть на горящего человека одеяло