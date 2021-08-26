Что нужно знать молодому специалисту?

Дает разъяснение главный государственный инспектор отдела надзора за соблюдением законодательства о труде Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Елена Гулик.

Вопрос 1. В государственную организацию, находящуюся в г. Марьина Горка, после окончания высшего учебного заведения по распределению принят молодой специалист, местом жительства которого является г. Молодечно. Какие гарантии и компенсации предусмотрены законодательством для выпускников, направленных по распределению в другую местность?

Ответ: В соответствии со статьей 48 Кодекса Республики Беларусь об образовании выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, предоставляются гарантии и компенсации, в частности компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в соответствии с законодательством о труде.

Под другой местностью следует понимать территорию, расположенную за пределами населенного пункта, в котором постоянно проживает выпускник.

Право на получение компенсаций, предусмотренных статьей 96 Трудового кодекса Республики Беларусь, имеется в случае, если после распределения на работу выпускник приехал в населенный пункт, который не являлся местом его постоянного жительства до распределения (направления).

Расходы на проезд выпускнику производятся в соответствии с Положением о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.03.2019 года № 176.

Таким образом, обязанность по выплате компенсаций, включая возмещение стоимости проезда выпускника в другую местность, возложена на нанимателя, к которому направляется или принимается выпускник.

Вопрос 2. Молодому специалисту, прибывшему на работу после окончания учебного заведения, в трудовую книжку не была внесена запись о времени обучения в вузе, а сразу указано о приеме на работу. Можно ли внести запись об обучении после записи о приеме на работу?

Ответ: Да. Такую запись можно внести.

В соответствии с абзацем 3 части 1 пункта 10 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16.06.2014 года № 40 «О трудовых книжках» (далее — Инструкция № 40), в трудовую книжку работника нанимателем по месту работы также вносятся записи о времени получения профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования в дневной форме получения образования, дополнительного образования взрослых в учреждениях образования и иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Указанные записи вносятся нанимателем до внесения в трудовую книжку записи о приеме на работу (при первоначальном и (или) последующих трудоустройствах) отдельной строкой со ссылкой на дату, номер и наименование соответствующего документа.

Пунктом 53 Инструкции № 40 предусмотрено, что в случае обнаружения пропущенной записи, а также неправильной, неточной (неполной) записи, внесенной в трудовую книжку работника, она дополняется и (или) исправляется нанимателем, пропустившим запись, допустившим ошибку или неточность. Допускается внесение указанных записей нанимателем по новому месту работы на основании соответствующих документов.

Из приведенных положений Инструкции № 40 усматривается, что запись об обучении в дневной форме получения образования может быть внесена как нанимателем, принявшим выпускника на работу, так и при последующем трудоустройстве.

Вопрос 3. Может ли молодой специалист не согласиться на изменение существенных условий труда, так как является молодым специалистом, имеющим обязательство по отработке? Нужно ли направлять ему уведомление о его увольнении в случае несогласия с изменением существенных условий труда?

Ответ: Да, может не согласиться. Нет, не нужно направлять предупреждение о его увольнении.

Молодой специалист не может быть уволен в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (пункт 5 части 2 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь), исходя из пункта 33 Положения № 821.

Согласно части 2 статьи 32 Трудового кодекса Республики Беларусь, части 1 пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде», изменением существенных условий труда признается изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, переход на контракт с работником, трудовой договор с которым был заключен на неопределенный срок, и другие условия, устанавливаемые в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

По общему правилу при отказе работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда трудовой договор с ним может быть прекращен в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Однако, согласно части 1 пункта 33 Положения № 821, увольнение молодых специалистов до окончания указанного в свидетельстве о направлении на работу срока обязательной работы запрещается, за исключением случаев, указанных в данной части. В качестве исключения такое основание увольнения, как отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, в рассматриваемой части не упоминается.

Следовательно, указывать в предупреждении об изменении существенных условий труда на возможность увольнения нет правовых оснований.

Вопрос 4. Молодому специалисту, прибывшему на работу после окончания учебного заведения по распределению, гарантирована выплата денежной помощи. В какие сроки и при каких условиях наниматель обязан выплатить молодому специалисту денежную помощь?

Ответ: В соответствии с абзацем 2 части 1 пункта 25 Положения № 821 молодым специалистам выплачивается денежная помощь в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии).

В случае, если молодые специалисты и выпускники не получали стипендии в последнем перед выпуском семестре (полугодии), им выплачивается соответствующая денежная помощь из расчета социальной стипендии, установленной на дату выпуска. Справка о размере стипендии выдается учреждением образования при выдаче документа об образовании (часть 4 и 5 пункта 25 Положения № 821).

Выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в месячный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с выпускником в полном размере, независимо от количества использованных им дней отдыха (часть 2 пункта 25 Положения № 821).

Таким образом, наниматель обязан произвести выплату денежной помощи молодому специалисту в месячный срок со дня заключения с ним трудового договора (контракта) при условии предоставления молодым специалистом нанимателю справки из учреждения образования о размере стипендии.

Записала Анастасия СОЛОВЕЙ.