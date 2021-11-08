Что нужно знать о коронавирусе будущим мамам?

Симптомы, лечение, осложнения, риски передачи инфекции от матери ребенку, вакцинация — это вопросы, которые волнуют всех женщин, ожидающих рождения своих детей.

Обо всем этом говорим с врачом акушером-гинекологом, исполняющим обязанности заместителя главного врача по родовспоможению и детству Марьиногорской ЦРБ Марией Бельченко.

— Как правило, беременные женщины не имеют большей вероятности заболеть, чем другие здоровые взрослые люди. Но и не заболеть также.

По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США за ноябрь прошлого года, у 54–75 процентов беременных коронавирус протекал бессимптомно. Но это случается не у всех. На ранних сроках беременности у заболевших коронавирусом возможны слабость, кашель, головная боль, повышенная температура, затрудненное дыхание, боли в мышцах и горле, потеря вкуса и обоняния, легкий насморк. При появлении этих симптомов и любом подозрении, что это может быть ковид, следует обратиться к врачу, потому что уже есть данные, что коронавирус у беременных чаще протекает гораздо тяжелее, чем у женщин такого же возраста, и повышает необходимость в сложных медицинских манипуляциях.

Так, необходимость лечения в условиях интенсивной терапии и реанимации у беременных возрастает в 3 раза, необходимость механической вентиляции легких — в 2,9 раза, необходимость ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) — в 2,4 раза, летальный исход — в 1,7 раза.

Это связано с тем, что во время беременности меняется активность иммунной системы, иначе функционирует дыхательная система (из-за чего возрастает риск воздушно-капельного попадания вируса). Также у беременных выше содержание специального фермента (АПФ-2), через рецептор к которому вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки организма.

— Кто из беременных находится в группе риска по тяжелому течению COVID-19?

— Как правило, если женщина здорова, с нормальным иммунитетом, то и коронавирус будет протекать у нее легко. Если есть определенные сопутствующие заболевания, то риск тяжелого течения возрастает в разы. Это сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания. Очень важно обращать внимание на заболевания, которые сопровождаются повышенной свертываемо-стью крови. Например, тромбофилия, антифосфолипидный синдром. Влияют также курение, варикозное расширение вен.

Частота госпитализаций беременных в отделения интенсивной терапии небольшая — 5 процентов. Но лечение таких пациенток может быть более сложным, особенно при сроке беременности более 24 недель: чем больше срок беременности, тем сложнее назначать лекарства от коронавируса. Также возникают трудности и с пронпозицией на поздних сроках. Пронпозиция (положение «лежа на животе») улучшает вентиляцию легких, но беременным находиться в ней сложно.

— У многих женщин возникают опасения: стоит ли вообще рожать в условиях пандемии?

— Врачи говорят, что на данный момент влияние коронавируса на плод, приводящее к порокам, в первые 12 недель беременности не доказано. И прерывать беременность только потому, что женщина заболела коронавирусом, не стоит.

Однако если будущая мама находится в тяжелом или критическом состоянии, а продолжение беременности приведет только к ухудшению, то консилиум может принять решение о необходимости такого шага.

— Многих беспокоит вопрос о том, приводит ли коронавирус к гибели плода.

— К сожалению, имеющиеся данные не совсем обнадеживают. Врачи из Велико-британии говорят, что возможно возрастание частоты внутриутробной гибели плода: 11,5 против 4,1 на 1000 родов. Также в США отмечена частота мертворождений среди госпитализированных беременных с коронавирусом — 3 процента.

Кроме того, у женщин, которые перенесли коронавирус, особенно в третьем триместре, часто рождаются дети, маленькие для своего срока. Уже доказано и то, что частота преждевременных родов у беременных с коронавирусом может возрастать почти до 29 процентов.

— Будущих мам беспокоит также, передается ли коронавирус от матери ребенку?

— По поводу вертикальной передачи вируса от матери к плоду в научных кругах еще идут споры. С одной стороны, внутриутробная передача уже описана в научных публикациях. По данным американской статистики (выборка — 2610 человек), более чем у 2,5 процента новорожденных также выявляли коронавирус. Чаще всего он обнаруживался у детей, которые были рождены женщинами с активной инфекцией. Однако научное сообщество всего мира единогласно: риск внутриутробного инфицирования плода COVID-19 низкий.

И все же будущим мамам нужно знать о возможных рисках и понимать, что беречься они должны уже не только за себя, но и за будущего малыша. Именно поэтому вопросы вакцинации становятся актуальными и для этой группы населения.

Сейчас по рекомендациям Минздрава и ВОЗ прививаться рекомендуют всем беременным женщинам вне зависимости от срока. Вакцинироваться в первую очередь стоит будущим мамам с факторами риска: это возраст (25 лет и старше), работа в системе здравоохранения, ожирение, хронические заболевания легких, артериальная гипертензия, прегестационный сахарный диабет и другие тяжелые соматические заболевания.

Противопоказания — все те же, что и у небеременных (в соответствии с инструкцией к вакцине).

Записала Елена МАКСИМОВА.