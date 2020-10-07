Что нужно знать о профессиональном пенсионном страховании

Учитывается ли при назначении досрочной профессиональной пенсии стаж работы в особых условиях труда до 1 января 2009 года?

При назначении досрочной профессиональной пенсии засчитывается как профессиональный стаж, так и специальный стаж.

Профессиональный стаж — это работа с особыми условиями труда, начиная с 1 января 2009 года, в течение которой за работника его работодатель уплачивал взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Специальный стаж — это работа с особыми условиями труда до 1 января 2009 года.

Работник имеет длительный профессиональный стаж в неблагоприятных условиях труда и продолжает работать по настоящее время. При этом, у него уже имеется половина специального стажа, отработанного до 1 января 2009 года.

Какая пенсия может быть ему назначена: трудовая по возрасту за работу с особыми условиями труда по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» или досрочная профессиональная пенсия по Закону Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании»?

С 1 января 2020 года застрахованные лица, отработавшие до 1 января 2009 года не менее половины требуемого специального (льготного) стажа, имеют право на назначение досрочной пенсии в общей пенсионной системе вместо досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального пенсионного страхования.

В каком размере назначается досрочная профессиональная пенсия?

Досрочная профессиональная пенсия исчисляется путем деления пенсионных сбережений на число месяцев досрочного пенсионного периода застрахованного лица.

Пенсионные сбережения состоят из суммы взносов, уплаченных работодателем, и суммы доходности от размещения указанных взносов в банке.

Досрочный пенсионный период — период выплаты с месяца, следующего за месяцем обращения за назначением досрочной профессиональной пенсии по месяц достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Куда необходимо обратиться за подтверждением стажа работы в особых условиях труда до 1 января 2009 года для назначения досрочной профессиональной пенсии?

При реализации застрахованным лицом права на досрочную профессиональную пенсию с учетом периода работы до 1 января 2009 года, продолжительность специального стажа подтверждается справкой управления по труду, занятости и социальной защите по месту жительства застрахованного лица, куда необходимо обратиться с заявлением.

Какие документы необходимо представить для назначения досрочной профессиональной пенсии?

Для назначения досрочной профессиональной пенсии необходимо написать заявление и представить:

документ, удостоверяющий личность и постоянное проживание в Республике Беларусь;

справку о стаже работы для назначения досрочной профессиональной пенсии установленной формы, выданную управлением по труду, занятости и социальной защите.

У кого можно получить информацию об уплаченных взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже?

Информацию об уплаченных взносах на профессиональное пенсионное страхование в бюджет Фонда социальной защиты населения застрахованное лицо может получить у страхователя.

Кроме того, сведения о поступивших взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже можно получить в районном отделе Фонда социальной защиты населения по месту жительства (регистрации). При обращении за информацией, содержащейся в индивидуальном лицевом счете, застрахованное лицо должно предъявить страховое свидетельство государственного социального страхования и документ, удостоверяющий личность, а также заполнить заявление установленной формы.

При подготовке документов для оформления пенсии работникам, у работодателя возникла необходимость в уточнении профессионального стажа отдельных застрахованных лиц. Как можно получить такие сведения в органах Фонда социальной защиты населения?

Заявление о предоставлении информации о поступивших взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже застрахованного лица страхователь может получить по месту постановки на учет в качестве плательщика взносов на государственное социальное страхование один раз в день в электронном формате, к которому прилагается заявление на бумажном носителе установленной формы.

Работник в особых условиях труда работал после 1 января 2009 года непродолжительное время. Право на досрочную профессиональную пенсию у него не возникло. На что будут использованы уплаченные работодателем взносы?

Уплаченные работодателем взносы на профессиональное пенсионное страхование за конкретного работника будут использованы на выплату ему профессиональной пенсии.

В связи с тем, что право на досрочную профессиональную пенсию у него не возникло, уплаченные работодателем взносы будут возвращены в виде дополнительной профессиональной пенсии при достижении застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста.

Выплата дополнительной профессиональной пенсии производится независимо от получения каких-либо других пенсий или дохода.

Кому выплачивается дополнительная профессиональная пенсия?

Дополнительная профессиональная пенсия назначается и выплачивается лицам:

постоянно проживающим на территории Республики Беларусь;

достигшим общеустановленного пенсионного возраста, за которых работодателем уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование;

которые, как правило, не получали досрочную профессиональную пенсию, пенсию за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Работник организации отказался от назначения досрочной профессиональной пенсии и продолжает работать в особых условиях труда. Когда он может обратиться за назначением дополнительной профессиональной пенсии и необходимо ли увольнение с работы?

Если работник по каким- либо причинам не воспользовался правом на получение досрочной профессиональной пенсии, ему гарантируется получение дополнительной профессиональной пенсии. Обращение за назначением дополнительной профессиональной пенсии осуществляется застрахованным лицом в любое время после достижения им общеустановленного пенсионного возраста и не зависит от наличия трудовых отношений.

Работнику была назначена пенсия за выслугу лет по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». Он продолжал работать в той же должности, поэтому пенсия за выслугу лет ему не выплачивалась. Работодатель уплачивал взносы на профессиональное пенсионное страхование. Имеет ли право работник на дополнительную профессиональную пенсию?

Да, имеет. Дополнительная профессиональная пенсия назначается работнику, на профессиональной части лицевого счета которого на день достижения общеустановленного пенсионного возраста имеются пенсионные сбережения. Право на получение дополнительной профессиональной пенсии возникает со дня достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.

Возможно ли получить дополнительную профессиональную пенсию единовременно?

Да, возможно только в одном случае: если период выплаты дополнительной профессиональной пенсии составляет более 5 лет. По желанию застрахованного лица пенсионные сбережения в сумме, превышающей требуемую для выплаты данной пенсии в течение указанного периода, выплачиваются единовременно.

В каких случаях можно получать ежемесячную доплату к заработной плате вместо уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование?

Работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, которые к 1 января 2009 года отработали менее половины специального стажа, требуемого для назначения трудовой пенсии за работу с особыми условиями труда или трудовой пенсии за выслугу лет, либо вовсе не имеют специального стажа, имеют право получать ежемесячную доплату к заработной плате вместо уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование.

Для этого работнику необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением.

Дополнительную информацию можно получить в Пуховичском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по телефонам: 3-57-87, 3-58-82, 3-55-59, 3-50-60, 6-08-09, 6-08-10.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.