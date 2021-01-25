Что нужно знать перед прививкой от коронавируса

В стране стартовала вакцинация от COVID-19 медицинских работников, которые находятся в зоне риска. Вслед за ними свою дозу российского «Спутника V» получат педагоги, транспортники, работники торговли и СМИ. Вакцинироваться или нет — личное дело каждого. Однако врачи и ученые всего мира в этом вопросе единодушны: альтернатива прививке пока одна, и отнюдь не самая приятная — переболеть. К чему готовиться тем, кто решил уколоться?

Когда в тело придет антитело

Недоверие к прививкам от коронавируса объяснимо. Во-первых, сама инфекция до конца не изучена. Во-вторых, вакцины от нее создавались в рекордно короткие сроки. В-третьих, результаты клинических испытаний многих препаратов до сих пор в процессе.

Взять хотя бы «Спутник V», на который возлагают большие надежды во многих странах. Ряд участников испытаний этой вакцины узнают о наличии в своем организме антител к коронавирусу не раньше апреля, когда эксперимент будет официально завершен. Пока они вынуждены жить в неведении — вкололи им реальный препарат или не повезло и досталось плацебо (обыкновенный физраствор, который не оказывает никакого влияния на организм). Эти люди, как и все остальные, обязаны соблюдать меры предосторожности: носить маски, находиться на расстоянии от других, избегать столпотворений и т.д. При появлении первых симптомов заболевания — сдавать тесты, а при контактах с больными — отправляться в самоизоляцию. Вроде защищены, а вроде и нет. Прямо скажем, положение незавидное.

К минской группе добровольцев-испытателей я присоединилась в октябре. В ноябре получила второй укол, а в декабре сдала кровь на наличие в организме антител к коронавирусу. С тех пор — тишина. Результаты анализа — тайна как для меня, так и для врачей 28-й столичной поликлиники, где мне сделали прививку. Таков порядок исследований.

«Неужели нет ни единого шанса выяснить присутствие в крови заветных антител до апреля?» — справедливо спросят многие. Ведь сегодня по всей стране есть сотни мест, где любой желающий может сдать ПЦР-тест или анализы на наличие антител IgM и IgG к COVID-19. Однако не все тесты одинаковы.

Дело в том, что в состав оболочки вируса SARS-CoV-2 входят разные типы белков (S, E, M и N). S-протеин (спайковый белок) придает вирусной частице сходство с короной (те самые шипы на ковидном шарике). Одно из его основных свойств — помогать вирусу проникнуть в клетку.

После того как происходит заражение, организм начинает вырабатывать антитела, или иммуноглобулины. Самый активный иммунный ответ при коронавирусе способны вызвать нуклеокапсидный (N) и спайковый (S) белки. Поэтому антитела к ним и стараются обнаружить чаще всего.

Сегодня в Беларуси ни у одной частной лаборатории, ни у одной поликлиники в перечне услуг пока, увы, не числится тест на антитела к спайковому белку. Только к нуклеокапсидному. А в процессе создания вакцины «Спутник V» используется именно ген, кодирующий S-белок шипа коронавируса. Он, вставленный в векторы, является безопасным для организма, но заставляет иммунную систему реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции.

По сути, только тесты на S-белок способны дать точный ответ на наличии в организме антител после вакцинации. Но поскольку в нашей стране она только началась, спроса на такую услугу не было. А в России, где прививку получило большое количество человек, подобные анализы делают многие лаборатории. Есть вероятность, что в скором времени появится это и у нас.

Если надо — уколись

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Сергей Жаворонок в декабре работал в сан­авиации с тяжелыми больными коронавирусной инфекцией по всей стране. Признается: картина не для слабонервных.

— На днях внес свое имя в списки на вакцинацию. Советую всем сделать то же самое при первой возможности, — безапелляционно заявляет Сергей Владимирович. — А вот надеяться на то, что пронесет, или ждать весны, с наступлением которой вторая волна пандемии пойдет на спад, не стоит. Сегодня мы на практике убедились: заболеть COVID-19 можно и во второй раз. Если в организм попадает большая инфицирующая доза, то она способна «пробить» иммунитет, приобретенный после первого легкого столкновения с болезнью. Это еще одна веская причина не пренебрегать вакцинацией.

Новости о временной стабилизации ситуации с количеством заболевших по стране — не показатель, который дает нам право расслабляться. Пока не достигнем коллективного иммунитета, не может быть и речи о снятии мер предосторожности, считает Сергей Жаворонок.

— О коллективном иммунитете мы сможем говорить, лишь когда не меньше 80 % населения страны будет иметь антитела к коронавирусу. Логичный вопрос: сколько может появиться антител после прививки? Это настоящая лотерея. У небольшого процента людей они вообще могут не появиться, у многих будут средние показатели, а кому-то повезет и сформированный иммунитет против болезни неожиданно удивит превосходным результатом, — предупреждает доктор наук. — Это касается не только прививок от COVID-19. Приведу пример из своей практики: в начале 1980-х довелось мне в Институте вирусологии им. Д. И. Ивановского в Москве быть соучастником работы над плазменной вакциной от гепатита В и, как водится, вместе с ее авторами испытывать вакцину на себе. Так вот спустя 40 лет в моем организме титр антител — 380 МЕ/мл (при эффективном протективном показателе 10). Выработанные антитела IgG сохраняются надолго и даже проходят через плаценту к плоду — это позволяет передать иммунитет от матери ребенку.

На днях в Болгарии, к слову, родился малыш с иммунитетом к COVID-19. 28-летняя мама во время беременности перенесла инфекцию. Такие новости относятся к разряду позитивных. Но мы не можем игнорировать то, что каждый день появляются сотни противоречивых сообщений касательно эффективности или побочных эффектов той или иной вакцины. В частности, пугают истории о смертях после прививки некоторыми западными вакцинами. Как стоит к ним относиться?

— Смерть — естественный процесс, и вакцинация ни коим образом не может его остановить в случаях, с ней не связанных. Об этом почему-то многие забывают и пытаются сделать вакцинацию причиной всех бед. И пусть человек хоть под трамвай попал, хоть от вполне вероятного инфаркта с его хроническими заболеваниями скончался, но если до этого он получил прививку, журналисты непременно обратят внимание на то, что было вакцинирование, и попытаются вытащить это на поверхность, — справедливо замечает Сергей Жаворонок.

О панике, возникающей из-за необъективной подачи информации о лечении коронавируса и вакцинации, доктор наук знает не понаслышке:

— Каждый день получаю от друзей и коллег ссылки на материалы в СМИ с весьма сомнительным содержанием, зато с громкими заголовками относительно COVID-19. К сожалению, журналисты в погоне за сенсацией не всегда способны трезво оценивать ситуацию и часто описывают события или явления не вникая в суть. Последствиями такого отношения к информации могут стать загубленные жизни. Увы.

По мнению Сергея Жаворонка, самая большая опасность — это бессимптомные разносчики вируса, которые каждый день находятся рядом с нами в общественном транспорте, магазинах или на работе. Большинство из них — дети и молодежь, передающие опасный вирус взрослым и пожилым близким, даже не подозревая об этом. Защитить себя в таком случае можно, лишь получив вакцину или переболев.

Минус дает плюс

Во вторник одновременно во всех регионах страны началась массовая вакцинация медиков. 20 тысяч доз российского препарата «Спутник V» поступили в страну в конце 2020 года и прошли строгий контроль качества. Медлить нельзя — в ближайшие месяцы из страны-соседки к нам поступит еще около 150 тысяч доз вакцины.

Кроме того, белорусские фармацевты обещают, что производство «Спутника V» начнется к концу февраля — началу марта на базе РУП «Белмедпрепараты». Планируется, что объемы полученной в стране вакцины будут исчисляться сотнями тысяч в месяц.

Локализация позволит ускорить процесс вакцинации не только за счет самого производства, но и сокращения издержек на доставку. Как известно, вакцина от коронавируса прихотлива в хранении. Например, американская Pfizer-BioNTech должна содержаться только при температуре -70 °C.

Российский «Спутник V» требует холода в -18 °C. Его доставка происходит в специальных плотно закрывающихся термокоробах, заполненных хладоэлементами. Они надежно купируют возможные риски: физическое повреждение, намокание, проникновение пыли, грязи и другое. При этом в одну среднестатистическую фуру помещается около 300 тысяч доз вакцин в 30 таких боксах.

Важно, чтобы сохранялась холодовая цепочка с момента производства до поступления к конечному потребителю, а вакцина не размораживалась ни на минуту. В случае повторной заморозки она теряет эффективность. Некоторые эксперты полагают, что по этой причине миллиарды жителей планеты, скорее всего, не получат вакцину от коронавируса в ближайшее время.

КОРОТКО И ЯСНО

Есть ли риск заболеть после прививки?

Заразиться от «Спутник V» нельзя. В векторной вакцине нет живого коронавируса, а только элементы его структуры, которые нужны для формирования защиты. Однако разработчики предупреждают: эффективность препарата не 100, а 91,4 %. Это значит, риск заболевания пусть и небольшой, но все-такие есть. Во время испытаний вакцины от центра им. Гамалеи у тех, кто получил ее, но все же заболел, болезнь протекала в легкой форме (без госпитализации и пневмоний).

Зачем вакцину вводят в два этапа?

Антитела возникают после первого укола, однако второй увеличивает их количество и повышает длительность действия вырабатываемого иммунитета.

Какие могут быть побочные эффекты?

Некоторые участники третьей фазы отмечали незначительное повышение температуры, головные боли, ломоту в мышцах, озноб, слабость и боль в месте укола. Правда, эти симптомы проявились у сравнительно небольшого количества людей.

Есть ли противопоказания?

Нельзя прививаться тем, кто имеет гиперчувствительность к компонентам вакцины, общую склонность к тяжелым аллергическим реакциям, а также беременным или при кормлении грудью и лицам до 18 лет (данных о безопасности вакцины для детей пока нет). С осторожностью к вакцинированию следует подходить людям с хроническими заболеваниями печени и почек, диабетом, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией, серьезными нарушениями иммунной системы, заболеваниями легких, астмой, перенесшим инсульт и другие болезни центральной нервной системы, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Когда вырабатываются антитела к инфекции?

Первые антитела могут появится на третью неделю после введения первого компонента, но более точные результаты можно узнать по прошествии 2—3 недель после второго укола.

Источник: sb.by