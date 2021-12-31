Что планируется изменить и дополнить в Конституции?

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о планируемых изменениях и дополнениях в Конституцию, сообщает БЕЛТА.

Проект изменений и дополнений Конституции Беларуси обнародован для всенародного обсуждения. В феврале важный для страны документ будет вынесен на референдум, где голос каждого будет иметь значение. Пока же абсолютно у каждого есть возможность внести свои предложения. Как отметил Вадим Ипатов, сбор предложений продлится до середины января. «Проект подготовлен, он размещен в электронном виде, доступен в печатном виде. Поэтому надо просто его прочитать, над ним подумать и внести предложения», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=_7iarFt3vbQ

Работа над проектом обновленного Основного закона велась на протяжении года. Изменения обсуждались на диалоговых площадках по всей стране, многие конструктивные предложения граждан были учтены.

Вадим Ипатов подчеркнул, что при работе над основным документом страны мы должны себе ответить на вопрос: зачем и для чего мы это делаем? Мир стремительно меняется и Конституция должна отвечать современным реалиям. «Именно такая цель и стояла перед Конституционной комиссией: исходя из своего жизненного опыта посмотреть на Конституцию и предложить самые необходимые ее корректировки, которые были бы полезны для общества, государства, личности», — отметил он. При этом никакой ломки действующей Конституции не происходит.

Среди изменений Конституции — перераспределение полномочий между органами власти с усилением функций парламента, правительства и местных органов власти. «Три ветви власти как были, так и остаются. У нас президентская республика сохраняется. Да, с перераспределением определенных полномочий. В проекте Конституции, не ломая президентскую республику, не ломая сложившуюся систему взаимодействия всех трех ветвей власти, необходимо обеспечить такие механизмы, которые бы позволили уберечь от дестабилизации системы власти, от всяких революционных ситуаций и от принятия решений, которые наносили бы вред суверенитету и независимости», — пояснил директор НЦЗПИ.

Всебелорусскому народному собранию планируется придать конституционный статус. «Туда будут поступать предложения граждан, юридических лиц. То есть это будет еще одна серьезная, очень высокого уровня площадка, где можно обсуждать вопросы жизни страны», — добавил Вадим Ипатов.

Беларусь остается социально ориентированным государством. А это значит, что в Беларуси во главе угла был и остается человек. В проекте Основного закона закрепляется необходимость сохранения традиционных ценностей и идеологических основ белорусского государства, необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Идея социального государства по сохранению и укреплению здоровья граждан остается приоритетной. При этом граждане также должны понимать, что в большей степени состояние их здоровья зависит от них самих. В проекте Конституции прописано, что семья — это союз женщины и мужчины и находится под защитой государства.

Участие белорусов во внесении изменений и дополнений в Конституцию — важный элемент народовластия. «Наверное, каждому гражданину должно быть понятно, что это реальное предложение, реальная возможность менять что-то и участвовать в этом. Участвовать и своим трудом, и интеллектуально», — констатировал Вадим Ипатов.