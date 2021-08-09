Что помешало сборной Беларуси завоевать на Олимпиадах в Токио больше семи медалей?

Семь медалей на одной Олимпиаде – результат, о котором мечтают многие страны. Но белорусские спортсмены, на мой взгляд, могли и даже были обязаны выступить лучше. Потенциал у нашей команды гораздо выше, в чем вряд ли кто-то сомневается.

Но падение результатов произошло, а значит, с причинами нужно будет серьезно разбираться, чтобы выступить лучше на следующих стартах четырехлетия. И очень хочется, чтобы «разбор полетов» прошел продуманно, без наскока типа «а вот мы молодцы, а вы всех подвели!». Не должно быть такого, что виноват кто-то один (одни), а остальные в шоколаде. А то ведь складывается ощущение, что именно в таком тоне в некоторых видах спорта и делали выводы по выступлениям на прежних Олимпиадах. Иначе чем объяснить тенденцию падения результатов.

Предваряя старт в Токио, я обратил внимание на идущие вниз медальные показатели. Падение началось еще в Лондоне-2012, откуда наша делегация привезла всего 10 «кругляшей». В Рио-2016 было 9, но тогда на «минус 1» как-то и внимания особенно не обратили. А теперь вот семь при всего-то одном «золоте». К слову, пять лет назад также было одно, но качество «серебра» и «бронзы» было лучше (по 4 награды).

Прежде всего, не оправдали «оказанного высокого доверия» гребцы-байдарочники, мастера плавания, тенниса, легкой атлетики, дзюдо, современного пятиборья. Наблюдая за выступлениями некоторых из них, сложилось впечатление, что кое-кто приехал в роли туриста, не было у них, я бы сказал, «голода до наград». Ведь в спорте, а особенно на Олимпиаде, часто побеждают те, кто сражается «через не могу». Так вот это самого у ряда наших спортсменов не наблюдалось. Или они его так искусно маскировали, что никто и не заметил?

Многие из тех, кто мог проявить себя лучше, упоминали в качестве главной причины отсутствие четкой концентрации. Вот, например, Алена Дубицкая, которая в толкании ядра в финале Олимпиады заняла девятое место; «Рассчитывали с тренером на более высокий результат в Токио. Но сегодня не было четкой концентрации». Пардон, а где еще, как не на Олимпиаде, иметь эту самую «четкую концентрацию»? На чем же тогда заострять свое внимание? На погоде, что ли? На мой взгляд, с Дубицкой после подобного нужно очень и очень серьезно поговорить. И не только с ней, а со всеми, кто «потерялся». Быть может, это ваш единственный старт на соревнованиях такого уровня, а вы к нему, по сути, оказались не готовы.

Или вот такие, по мне, так совершенно невнятные объяснения от дзюдоиста Никиты Свирида, уступившего в первой же схватке в весовой категории до 100 килограммов: «Впечатления отличные, и готов был побороться сегодня за какие-то медали, наверное. Просто, не знаю, судьба какая-то, получилось так, как получилось». Действительно, так получилось. Какие могут быть комментарии…

Поэтому и хочется как можно быстрее дождаться тех самых слов, после которых будет понятно: наши люди от спорта знают, что случилось и как с этим бороться. А пока наша команда всего лишь 45-я в медальном зачете.

Медальный зачет США – 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых), Китай – 88 (38, 32, 18), Япония – 58 (27, 14, 17), Великобритания – 65 (22, 21, 22), Россия – 71 (20, 28, 23), Австралия – 46 (17, 7, 22), Нидерланды – 36 (10, 12, 14), Франция – 33 (10, 12, 11), Германия – 37 (10, 11, 16), Италия – 40 (10, 10, 20), Канада – 24 (7, 6, 11), Бразилия – 21 (7, 6, 8), Новая Зеландия – 20 (7, 6, 7), Куба – 15 (7, 3, 5), Венгрия – 20 (6, 7, 7), Корея – 20 (6, 4, 10), Польша – 14 (4, 5, 5), Чехия – 11 (4, 4, 3), Кения – 10 (4, 4, 2), Норвегия – 8 (4, 2, 2), Ямайка – 9 (4, 1, 4), Испания – 17 (3, 8, 6), Швеция – 9 (3, 6, 0), Швейцария – 13 (3, 4, 6), Дания – 11 (3, 4, 4), Хорватия – 8 (3, 3, 2), Иран – 7 (3, 2, 2), Бельгия – 7 (3, 1, 3), Болгария – 6 (3, 1, 2), Словения – 5 (3, 1, 1), Узбекистан – 5 (3, 0, 2), Грузия – 8 (2, 5, 1), Тайвань – 12 (2, 4, 6), Турция – 13 (2, 2, 9), Сербия – 8 (2, 1, 5), Уганда – 4 (2, 1, 1), Эквадор – 3 (2, 1, 0), Израиль, Ирландия – по 4 (2, 0, 2), Греция, Катар – по 3 (2, 0, 1), Багамские острова, Косово – по 2 (2, 0, 0), Украина – 19 (1, 6, 12), БЕЛАРУСЬ – 7 (1, 3, 3), Румыния, Венесуэла – по 4 (1, 3, 0), Индия – 7 (1, 2, 4), Гонконг – 6 (1, 2, 3), Филиппины, Словакия – по 4 (1, 2, 1), ЮАР – 3 (1, 2, 0), Австрия – 7 (1, 1, 5), Египет – 6 (1, 1, 4), Индонезия – 5 (1, 1, 3), Эфиопия, Португалия – по 4 (1, 1, 2), Тунис – 2 (1, 1, 0), Эстония, Фиджи, Латвия, Таиланд – по 2 (1, 0, 1), Бермудские острова, Марокко, Пуэрто-Рико – по 1 (1, 0, 0), Колумбия – 5 (0, 4, 1), Азербайджан – 7 (0, 3, 4), Доминиканская Республика – 5 (0, 3, 2), Армения – 4 (0, 2, 2), Кыргызстан – 3 (0, 2, 1), Монголия – 4 (0, 1, 3), Аргентина, Сан-Марино – по 3 (0, 1, 2), Иордания, Малайзия, Нигерия – по 2 (0, 1, 1), Бахрейн, Саудовская Аравия, Литва, Северная Македония, Намибия, Туркменистан – по 1 (0, 1, 0), Казахстан – 8 (0, 0, 8), Мексика – 4 (0, 0, 4), Финляндия – 2 (0, 0, 2), Ботсвана, Буркина Фассо, Кот-д`Ивуар, Гана, Гренада, Кувейт, Малайзия, Молдова, Сирия – по 1 (0, 0, 1).