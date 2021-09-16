Что принес сентябрь 1939 года?

Именно тогда впервые за многовековый период своего становления и развития белорусский этнос обрел территориальную целостность.

События сентября 1939 г. занимают особое место в истории белорусского народа. Именно тогда впервые за многовековый период своего становления и развития белорусский этнос обрел территориальную целостность, что в дальнейшем способствовало укреплению его государственности, созданию мощного экономического и культурного потенциала страны. В отношении белорусов и национальных меньшинств польское правительство при помощи государственного аппарата, учебных заведений, печати, католической церкви проводило политику насильственной полонизации. Белорусы были лишены возможности обучаться на родном языке. Из 514 белорусских школ, действовавших в Западной Беларуси до 1921 г., к 1939-ому не осталось ни одной. В 1938/1939 учебном году в Западной Беларуси не посещали занятия более 100 тыс. белорусских детей. Не случайно поэтому, как свидетельствуют данные на начало 1939 г., 35% населения не умело ни читать, ни писать.

Административно-полицейские власти преследовали всякую гражданскую активность, идеологическое инакомыслие, проявление национального самосознания западно-белорусского населения путем штрафов, арестов, карательных экспедиций, пацификаций (превентивного усмирения), массовых судебных и политических процессов. Тысячи коммунистов, комсомольцев, беспартийных активистов из рабочих, крестьян, прогрессивной интеллигенции были брошены в тюрьмы. Через созданный в 1934 г. Берёза-Картузский лагерь за 5 лет его существования прошли (по неполным данным) более 10 тыс. заключенных.

Воссоединение Западной Беларуси с БССР явилось актом исторической справедливости, укрепило территориальную целостность Беларуси, способствовало дальнейшей консолидации белорусской нации. Поступательное развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры и образования западных областей было прервано войной. После освобождения Западной Беларуси от немецко-фашистских захватчиков началось восстановление и дальнейшее преобразование края. Несмотря на ошибки, перегибы, принудительное проведение коллективизации сельского хозяйства, негативные последствия советской административно-командной системы, Западная Беларусь за короткий период превратилась в развитый социально-экономический регион. Это стало возможным благодаря усилиям всего белорусского народа, помощи республик Советского Союза. Новые возможности открылись перед западно-белорусским краем в условиях единого независимого государства.

Сегодня предприятия Брестской и Гродненской областей производят около 17,7% республиканского объема промышленной продукции. Области специализируются на производстве изделий химической, пищевой, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, легкой промышленности, отдельных видов продукции машиностроения, промышленности строительных материалов.

Большая часть районов Гродненской и Брестской областей специализируется на мясомолочном и молочно-мясном скотоводстве, свиноводстве в сочетании с выращиванием сахарной свеклы, картофеля и льна. Успешно развивается сотрудничество предприятий западных областей Беларуси с предприятиями и регионами Российской Федерации.

Брестская и Гродненская области достигли больших успехов в развитии образования и культуры. Активно готовят специалистов для всей республики Брестский госуниверситет им. А.С. Пушкина, Гродненский госуниверситет им. Я. Купалы, Гродненский государственный медицинский университет, Гродненский государственный аграрный университет, Брестский государственный технический университет, Барановичский госуниверситет. Пинский госуниверситет. На территории указанных областей свыше 1300 объектов наследия, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Сегодня западно-белорусский край представляет собой развитый в социально-экономическом и культурном отношении регион. Это своеобразные западные ворота в Республику Беларусь, ее неотъемлемая часть. В крае накоплен серьезный потенциал, который позволяет не только преодолеть нынешние временные проблемы, но и с уверенностью смотреть в будущее.

Владимир Козляков,

доктор исторических наук, профессор

Белорусского государственного технологического университета.