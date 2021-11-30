Что пуховчанам делать с опавшими листьями?

Что делать с опавшими листьями, если в домашнем хозяйстве не нужен компост

Несмотя на то, что осень уже заканчивается, к нам в редакцию стали поступать вопросы о том, как правильно избавляться от опавшей листвы. Оказывается, в этом сезоне немало людей столкнулось с проблемой утилизации. По словам обратившихся граждан, некоторые даже получили штраф за то, что отнесли листья на контейнерную площадку. К слову, это запрещено. Напомним, что некоторые площадки в Марьиной Горке находятся под видеонаблюдением, и в случае видеофиксации нарушения лицо, его совершившее, может быть привлечено к ответственности.

Согласно требованиям пожарной безопасности, а также из-за вредных выбросов в озоновый слой, сжигать листья нельзя. Что же с ними делать?

— В сентябре прошлого года вступил в силу Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами», согласно которому опавшая листва относится к растительным отходам, — объясняет начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Колесенко. — Это значит, что опавшая листва наравне с отходами стекла, бумаги, пластика, металла подлежит раздельному сбору. Новый кодекс также установил правила обращения с ней. За их нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 5 до 50 базовых величин для физлиц, для индивидуальных предпринимателей — до 200 базовых величин, для юридических лиц — до 1 000 базовых величин. На мой взгляд, самым эффективным способом утилизации таких отходов с частных дворов является использование их для приготовления компоста.

Конечно, компост — вещь хорошая, но далеко не всем он нужен. Мы, в свою очередь, попытались узнать, куда в нашем районе можно обратиться, чтобы утилизировать опавшую листву, не прибегая к приготовлению компоста. Но ни одна служба ответа нам на это не дала. Хотя, к примеру, в Минске в качестве вторсырья такие отходы принимает ОДО «Экология города» и наряду с другими растительными отходами использует их для рекультивации карьеров.

Но у пуховчан выход пока только один: приготовление компоста.

Станислав БЕЛОУСОВ.