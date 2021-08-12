Коротко о разном МЧС информирует 

Что стало причиной пожара?

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В  центр оперативного управления Пуховичского РОЧС 8 августа в 05.50 поступило сообщение о пожаре в бытовом вагончике на территории частного домовладения в деревне Подгатье. В вагончике с разрешения хозяина проживал мужчина 1965 года рождения, который попытался самостоятельно потушить пожар, получив при этом серьезные ожоги. Причина пожара устанавливается. Предположительно,  к беде привело неосторожное обращение с огнем при курении. А стоит ли выкуренная сигарета этого?

Рекомендации  МЧС:

  1. Если сами не можете отказаться от табака,  не курите в постели и не бросайте сигареты на пол.
  2. Забудьте о привычке  бросать окурки с лоджии или балкона.
  3. Закрывайте на балконе или лоджии окна, а также не храните там легковоспламеняющиеся жидкости. Иногда  не устраивать на балконе склад —  хорошее решение не только для любителей минимализма.
  4. Установите пожарный извещатель, который поможет вовремя оповестить вас о пожаре.

Помните:  лучшее средство обезопасить себя от последствий табака — совсем бросить курить. Не забывайте, что непогашенные окурки могут стать причиной трагедии.

Пуховичский  РОЧС.

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