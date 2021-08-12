Что стало причиной пожара?

В центр оперативного управления Пуховичского РОЧС 8 августа в 05.50 поступило сообщение о пожаре в бытовом вагончике на территории частного домовладения в деревне Подгатье. В вагончике с разрешения хозяина проживал мужчина 1965 года рождения, который попытался самостоятельно потушить пожар, получив при этом серьезные ожоги. Причина пожара устанавливается. Предположительно, к беде привело неосторожное обращение с огнем при курении. А стоит ли выкуренная сигарета этого?

Рекомендации МЧС:

Если сами не можете отказаться от табака, не курите в постели и не бросайте сигареты на пол. Забудьте о привычке бросать окурки с лоджии или балкона. Закрывайте на балконе или лоджии окна, а также не храните там легковоспламеняющиеся жидкости. Иногда не устраивать на балконе склад — хорошее решение не только для любителей минимализма. Установите пожарный извещатель, который поможет вовремя оповестить вас о пожаре.

Помните: лучшее средство обезопасить себя от последствий табака — совсем бросить курить. Не забывайте, что непогашенные окурки могут стать причиной трагедии.

Пуховичский РОЧС.