Что такое тхэквондо?

Воспитать волю, закалить характер. Такая возможность есть у ребят, занимающихся в секции тхэквондо. На протяжении многих лет она пользуется популярностью у мальчишек и девчонок нашего города.

И мне в детстве довелось изучать этот вид единоборств. Поэтому с особыми чувствами я отправился на тренировку по тхэквондо: прекрасно зная о том, что перед началом учебного года формируется детская группа, я не смог отказать себе в удовольствии полюбоваться на малышей в белых добках (кимоно для тхэквондо). Тренер Алексей Маевский охотно дал согласие на мое присутствие. К слову, у тренера черный пояс второй дан (вторая степень мастера).

— A НЁН ХА СЕ Ё! ЧЕРЁТ! КЁНЕ! (Здравствуйте! Смирно! Поклон!), — говорит на корейском Алексей.

С этих слов начинается каждая тренировка по тхэквондо. Далее следует разминка. Затем ученики начинают старательно растягиваться. Многие из малышей уже легко садятся на шпагат. Растяжка в тхэквондо — это основа основ.

— КЫМАН! (Закончить!)

Дети начинают бегать по кругу, выполняя прыжки, кувырки, удары руками и ногами.

— КЮ ДЭ ХЕСО! — говорит Алексей, что означает изменение направления, и дети начинают бежать в другую сторону.

Затем идет отработка ударов с партнером. Дети берут боксерские лапы и по очереди наносят удары по команде тренера.

Следующая часть тренировки у меня была самой любимой: выполнение тулей. Тули — это технические комплексы, состоящие из подводящих упражнений, которые развивают силу, ловкость, выносливость, быстроту и гибкость. Они учат концентрироваться и осознанно направлять энергию в точку удара. Также это очень хороший вид дыхательной гимнастики. В тхэквондо их 24.

После тулей начинаются командные игры. По словам Алексея, эти игры отлично развивают командный дух, а также хорошо подходят для психологической разрядки в конце тренировки. Дети, как и мы когда-то, начинают выполнять разные задания, с хохотом убегать или догонять тренера.

— Особое внимание я уделяю воспитанию воли, характера, честности и справедливости, — рассказывает Алексей. — Дословно тхэквондо переводится как искусство владеть ударами ног и рук. Но удары здесь далеко не самое главное. Тхэквондо настолько же спорт, насколько и духовная практика. У этого единоборства своя философия, которая заключается в полном самоконтроле, улаживании конфликтов мирным путем и самообороне без применения оружия, потому что считается, что человеческое тело само по себе и есть грозное оружие. Очень важно донести это до детей, и, в первую очередь, обучить их обороняться, а не нападать.

Мне очень понравилась система поощрения Алексея. В конце тренировки тем, кто хорошо тренировался, он раздает красочные карточки, которые дети потом у него же обменивают на сладости.

— Мотивация крайне важна, — объясняет тренер. — К примеру, Варя, которая может расстроиться из-за того, что у нее не получается какое-то упражнение, получив карточку, сразу расцветает и бежит дальше тренироваться. Дети, оставшиеся без поощрения, в конце следующих тренировок уже сами спрашивают: «А вы же видели, как я сегодня хорошо тренировался?».

Правильный подход приносит свои плоды. На турнире кубка «Белая Русь», который прошел 24 октября в Минске, наши маленькие тхэквондисты показали по-настоящему отличные результаты. Золотыми медалями порадовали Захар Богданович, Алексей Тригубович, Николай Мартыненко, Алексей Кухаренок. Серебро принесли Трофим Кирдун и Дмитрий Лукашенок. Бронзу завоевали Владислав Романчук, Софья Маслова, Ярослав Агейчик.

Станислав БЕЛОУСОВ.