Чудеса робототехники— в Свислочской СШ появился уникальный STEM-класс

“Я учусь в STEM-классе”… Так будут говорить в новом учебном году многие учащиеся Свислочской средней школы имени А.Г. Червякова, где в конце прошлого года завершилось оборудование уникального класса, в котором школьники во внеучебное время смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, точными и естественными науками, развивать навыки инженерного творчества.

— STEM (Science (естественные науки), Technology (технологии), Engineering (инженерия, проектирование), Mathematics (математика)) — это термин, который мы сегодня используем, когда говорим об образовании в области развития науки и технологий,— говорит учитель информатики Свислочской СШ Наталья Левошеня. — Да, теперь заниматься наукой и совершать открытия (по крайней мере, готовиться к этому) возможно с самого детства. Уверена, что это правильно: воспитывая с детства интерес к естественным и общественным наукам, мы получим из школьников подготовленных и мотивированных студентов.

В Беларуси концепция STEM-образования получила развитие недавно, и многие даже не слышали данного термина. Но теперь, когда в районе открылся STEM-класс, где школьники будут изучать программирование, робототехнику, LEGO-конструирование, создавать медиаконтент, об этом узнают все.

Однако как STEM-класс появился в небольшой (в этом году на первую линейку придет 427 учащихся) школе?!

— Несмотря на то, что наша школа действительно небольшая, на нас обратили внимание, благодаря тому, что мы участвовали в образовательном проекте «Программирование — вторая грамотность», который реализуется администрацией Парка высоких технологий и Министерством образования при поддержке компаний-резидентов ПВТ, — рассказывает Наталья Левошеня. — И показывали хорошие результаты, доказывая, что потенциал детей достаточно высокий. В итоге компания-резидент Парка высоких технологий Easybrain предложила помощь в создании STEM-класса.

— Мы решили связанные с этим вопросы достаточно быстро, — говорит директор школы Татьяна Селивонец. — Огромную помощь в проведении оперативного и качественного ремонта оказало руководство ЗАО «Август-Бел». С финансированием дизайнерского оформления помогли представители ЗАО «Струнные технологии». Парк высоких технологий и компания Easybrain предоставили нам 18 наборов lego, 7 ноутбуков, 2 планшета, проектор, кондиционер и средства на приобретение мебели.

С началом учебного года в кабинете помимо уроков информатики будут проходить занятия по робототехнике и программированию. В прошлом учебном году их посещали 87 учеников начальной школы и 74 учащихся 5-10-х классов. С ребятами работали учителя начальных классов, физики, математики и информатики Надежда Сухоросова, Елена Хурс, Анна Селенчик, Ольга Ломако и Наталья Левошеня.

Наталья Николаевна, к слову, серьезно увлеклась программированием и робототехникой тогда, когда подрос ее сын. Чтобы мотивировать его к занятиям наукой, на собственном примере показывала ребенку, что человек постоянно должен заниматься саморазвитием. Теперь, признается, увлечена больше, чем ребенок.

— Детям здесь безумно интересно, — говорит Наталья Николаевна, без проблем собравшая в своем классе еще до начала учебного года с десяток школьников. — Они творят, экспериментируют, создают своими руками то, что мы можем назвать будущим. Здорово видеть это и помогать своим ученикам в их развитии.

А еще здорово радоваться их успехам. Они, правда, еще впереди, потому что класс только-только заработает в полную силу. Но уже сейчас на занятия к Наталье Николаевне приходит семиклассник Артур Ефимчиков, который по результатам участия в международной «Неделе Scratch в Беларуси» (Scratch — среда визуального программирования) получил почетное звание SENIOR SCRATCHER. Это огромный успех совсем юного программиста.

… — Давайте мы покажем вам, как дерутся на ковре роботы-сумоисты… А Иван запустит робота Гиробоя, который балансирует на двух колесах и, реагируя на цвета, выполняет соответствующие команды… Кирилл и Илья, посмотрите, создали робота-слона. Он поднимает тяжести и издает звуки… А еще…

Я стараюсь успеть не только запомнить всю информацию от Натальи Николаевны, но и спешу записать на видеокамеру мини-ролики, чтобы потом представить их как доказательства тем, кто засомневается, что в обычной школе я смогла увидеть эти маленькие чудеса робототехники…

Елена ШАНТЫКО.