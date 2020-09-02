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Чудеса робототехники— в Свислочской СШ появился уникальный STEM-класс

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Егор Науменко, Артур Ефимчиков и Иван Дрозд.

“Я учусь в STEM-классе”… Так будут говорить в новом учебном году многие учащиеся Свислочской средней школы имени А.Г.  Червякова, где в конце прошлого года завершилось оборудование уникального  класса, в  котором  школьники  во внеучебное время смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, точными и естественными  науками, развивать навыки инженерного творчества.

— STEM (Science (естественные науки), Technology  (технологии),  Engineering (инженерия, проектирование), Mathematics (математика))  — это термин, который мы сегодня используем, когда говорим об образовании в области развития науки и технологий,— говорит учитель информатики Свислочской СШ Наталья Левошеня. — Да, теперь заниматься наукой и совершать открытия (по крайней мере, готовиться к этому) возможно с самого детства. Уверена, что это правильно: воспитывая с детства интерес к естественным и общественным наукам, мы получим из школьников подготовленных и мотивированных студентов.

В Беларуси концепция STEM-образования получила развитие недавно, и многие даже не слышали данного термина. Но теперь, когда в районе открылся STEM-класс, где школьники будут изучать программирование, робототехнику, LEGO-конструирование,  создавать медиаконтент,  об этом  узнают все.

Однако как STEM-класс появился в небольшой (в этом году на первую линейку придет  427 учащихся) школе?!

— Несмотря на то, что наша школа действительно небольшая, на нас обратили внимание, благодаря тому, что мы участвовали в образовательном проекте «Программирование — вторая грамотность», который реализуется администрацией Парка высоких технологий и Министерством образования при поддержке компаний-резидентов ПВТ, — рассказывает Наталья Левошеня. — И показывали хорошие результаты, доказывая, что потенциал детей достаточно высокий. В итоге компания-резидент Парка высоких технологий Easybrain предложила помощь в создании STEM-класса.

— Мы решили связанные с этим вопросы достаточно быстро, — говорит директор школы Татьяна Селивонец. — Огромную помощь в проведении оперативного и качественного ремонта   оказало  руководство  ЗАО «Август-Бел». С финансированием дизайнерского оформления помогли представители ЗАО «Струнные технологии». Парк высоких   технологий  и  компания Easybrain  предоставили нам 18  наборов  lego, 7 ноутбуков,      2 планшета, проектор, кондиционер и средства  на  приобретение мебели.

С началом учебного года в кабинете помимо уроков информатики будут проходить занятия по робототехнике и программированию. В прошлом учебном году их посещали 87 учеников начальной школы и 74 учащихся 5-10-х классов. С ребятами работали учителя начальных классов, физики, математики и информатики Надежда Сухоросова, Елена Хурс, Анна Селенчик,  Ольга  Ломако и Наталья Левошеня.

Наталья Николаевна, к слову, серьезно увлеклась программированием и робототехникой тогда, когда подрос ее сын. Чтобы мотивировать его к занятиям наукой, на собственном примере показывала ребенку, что  человек постоянно должен заниматься саморазвитием. Теперь, признается, увлечена больше, чем ребенок.

— Детям здесь безумно интересно, — говорит Наталья Николаевна, без проблем собравшая в своем классе еще до начала учебного года с десяток школьников. — Они творят, экспериментируют, создают своими руками то, что мы можем назвать будущим. Здорово видеть это и помогать своим ученикам в их развитии.

Кирилл Длусский и Илья Машлякевич.

А еще здорово радоваться их успехам. Они, правда, еще впереди, потому что класс только-только заработает в полную силу. Но уже сейчас на занятия к Наталье Николаевне приходит семиклассник Артур Ефимчиков, который по результатам участия в международной   «Неделе Scratch  в  Беларуси» (Scratch — среда визуального программирования) получил почетное звание SENIOR SCRATCHER. Это огромный успех совсем юного программиста.

… — Давайте мы покажем вам, как дерутся  на  ковре  роботы-сумоисты…  А Иван запустит  робота Гиробоя, который балансирует на двух колесах и, реагируя на цвета, выполняет соответствующие команды… Кирилл и Илья,  посмотрите,  создали   робота-слона. Он  поднимает   тяжести и издает звуки… А еще…

Я стараюсь успеть не только запомнить всю информацию от Натальи Николаевны, но и спешу записать на видеокамеру мини-ролики, чтобы потом представить их как доказательства тем, кто засомневается, что в обычной школе я смогла увидеть эти маленькие чудеса робототехники…

Елена  ШАНТЫКО.

 

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