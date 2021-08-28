Коротко о разном 

Что запланировано в эти выходные на МК «Курган Славы»?

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Фото: Onliner.by

28-29 августа 2021 года (с 10.00-17.00) в рамках выставочных мероприятий на мемориальном комплексе «Курган Славы» (Смолевичский район), посвящённых Году народного единства, будет организована выставка техники крупных промышленных предприятий Минщины

Будут представлены образцы техники таких предприятий как Белджи и Амкодор.

Гостей выставки ожидает презентационная локация от завода Белаз с сувенирной продукцией, 3D-моделями выпускаемой техники, а также поп-ап стенды с информацией о деятельности предприятия.

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