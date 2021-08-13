Что запланировано в эти выходные на МК «Курган славы»?

14-15 августа 2021 года (с 10.00 до 16.00) в рамках выставочных мероприятий на МК «Курган Славы» (Смолевичский район), посвященных Году народного единства, будут представлены предприятия агропромышленного комплекса Минской области.

В рамках мероприятия будут представлены подворья с дегустацией продукции белорусской кухни, выставка сельскохозяйственной техники, в том числе в стиле ретро.

Организована выставка-продажа и дегустация продукции предприятий мясомолочной, льняной отрасли, хлебобулочных изделий и хлебопродуктов.

Для участников мероприятия будут организованы тематические фотозоны.

Мероприятие будет проходить в сопровождении выступлений коллективов художественной самодеятельности.

Контактное лицо: Авдеенко Светлана Васильевна 8 025 725 69 67

Для аккредитации: Шостыр Юлия Сергеевна

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