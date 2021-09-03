Что же такое  «Фишинг»?

Сегодня мы поговорим с Вами о том, как не лишиться своих денег из-за действий кибермошенников. В последнее время участились случаи хищения денежных средств с банковских карт граждан, при этом средства и способы совершения данной категории преступлений всё чаще и чаще приобретают новый облик.

Например, на почту приходит сообщение от популярного интернет-магазина, в котором сообщается, что Вам начислено немыслимое количество бонусов и единственное, что необходимо сделать перейти по ссылке и забрать эти бонусы, подтвердив свой аккаунт. Или же Вы хотите осуществить банковский перевод с карты на карту, оплатить коммунальные услуги и для этого в поисковой строке вводите название банка, чтобы перейти на сайт, но как правило, при осуществлении таких операций отдельные граждане не обращают внимание на полное название сайта, ввиду чего попадают на полную копию официального сайта.

После того, как Вы переходите на сайт, Вам предлагается обновить данные пользователя и пройти авторизацию с введением данных банковской карты или паспортных данных. Такая операция может привести к потере всех денег, имеющихся на карте, так как вы находитесь на фишинговом сайте…

Что такое фишинговый сайт – это сайт-клон (копия) популярного ресурса, который кибермошенники используют для получения персональных данных пользователя для дальнейшего похищения денежных средств.

Как же распознать письмо и фишинговый сайт?

Эксперты советуют – не торопиться и внимательно смотреть на детали.

Всегда проверяйте название сайта на котором находитесь, и действительно ли он является официальным. Если вы видите дизайнерские ляпы или просто непривычный или неаккуратный дизайн – это повод внимательнее к нему присмотреться. Если же вы всё-таки не усмотрели ничего подозрительного и перешли по ссылке, посмотрите адрес страницы, на которую вы попали.

Чаще всего мошенники используют схожее, но несколько видоизменённое написание доменного имени. Либо используются дефисы, либо прибавляют слова такие как: «online», либо непривычные доменные зоны: «сс», «su», «info» и т.д.

Первое, что нужно сделать — это найти через поисковую систему сайт (банка, магазина) и сравнить домен. Если они различаются, есть повод думать, что вы находитесь на фишинговом сайте.

Для того что бы не стать жертвой злоумышленника следует помнить и выполнять ряд основных правил:

Никогда не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, а также данные ваших банковских платежных карточек;

Всегда проверяйте с кем ведёте разговор по телефону (обращайте внимание на номер телефона собеседника);

Надежно защищайте свои данные (двухфакторная авторизация, SMS-оповещение);

Пользуйтесь только официальными сайтами и приложениями банковских учреждений.

И самое главное:служба безопасности банковского учреждения никогда не использует для связи с клиентами мессенджеры «Вайбер» или «WhatsApp».

Будьте осторожны и внимательны! Надеемся, что эти советы помогут вам избежать неприятных ситуаций!