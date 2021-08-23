«Чтобы новая власть не загубила государство» — Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды тем, чья работа несовместима с публичностью, но, тем не менее, чрезвычайно важна и нужна для страны. Сегодня в центре внимания, но не телекамер, оказались люди в погонах — представители силовых структур — КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Всего 28 человек, а сама церемония награждения прошла на базе одного из объектов КГБ, сообщает БЕЛТА.
Глава государства тепло и, можно сказать, по-отечески обратился к награжденным. «Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса, — подчеркнул Президент. — Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа».
«Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми», — заявил Александр Лукашенко.
О ядре белорусского общества
Несмотря на то, что общественно-политическая обстановка в Беларуси во многом стабилизировалась, она по-прежнему остается непростой. Поэтому наказ Президента: пока не расслабляться. «Слава богу, что мы справились в прошлом году. И после этого вы уже сегодня работаете. Каждый по своему профилю. Для того чтобы окончательно стабилизировать ситуацию в Беларуси, — сказал белорусский лидер. — Честно говоря, мужики, я горжусь вами. Здесь люди не те, которые на баррикадах стояли. Тем мы спасибо уже сказали. Здесь люди, которые работают тонко, оперативно после того, как снесли эти баррикады. Я вам очень благодарен за чистоту вашей работы. Поверьте, я немножко разбираюсь в вашей работе, понимаю».
«Я горжусь тем, что у нас есть такие люди. Вы — ядро нашего общества. Не потому, что вы передо мной сидите. Я никогда никому не льстил и льстить не собираюсь. Вы действительно ядро. И вокруг вас должны вырастать настоящие мужики и формироваться будущее. И не только в военном отношении», — добавил глава государства.
О закулисной войне против Беларуси
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что за годы независимости все привыкли жить в спокойной красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом. «При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все, победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного», — констатировал глава государства.
Он отметил, что Беларусь — относительно небольшая, средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении. Страна, которая не обладает большими ресурсами, а потому в обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире нужно быть очень аккуратными и осторожными. «Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело», — сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, особую актуальность сегодня приобрели вопросы противодействия так называемой мягкой силе — протаскиванию через разного рода негосударственные организации и псевдогуманные проекты чужой деструктивной идеологии.
О сущности западной «демократии» и уроках для народа
События в Афганистане продемонстрировали истинную сущность так называемой западной демократии, заявил Президент: «Не важно, что там на взлетно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлете шасси закрываются (люди набились. — Прим. БЕЛТА)… Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются… Это неважно, это другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ».
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что мотив предпринимавшихся в отношении Беларуси действий понятен и древний как мир: «Материальный интерес — поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают».
«Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимает, что Беларусь — ключ ко всему постсоветскому пространству», — подчеркнул глава государства. Точно так же, как и страны Центральной Азии — Таджикистан, Узбекистан и отчасти Туркменистан — сейчас стали очень важны для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане, отметил Александр Лукашенко.
О врагах Беларуси
Президент подчеркнул, что каждый из награжденных в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за ними — Родина.
«Наши противники, если говорить прямо, враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой», — заявил белорусский лидер.
По словам Александра Лукашенко, противниками ставилась цель захватить Беларусь, которая не встала на колени, не дрогнула и ведет себя как Брестская крепость. «Ее надо разрушить или захватить. Средства все хороши, вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа. Это как раз то, чему вы противостояли и противостоите», — сказал Президент.
«Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать: перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами, — подчеркнул глава государства. — Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это враги. Не дай бог война — мы их увидим с повязками (которые носили коллаборанты и полицаи в годы немецко-фашистской оккупации Беларуси. — Прим. БЕЛТА), как это было в годы последней войны».
Президент считает неприемлемым заморозить ситуацию в стране и допустить период застоя, как это было в брежневские времена: «Некоторые наши военнослужащие (они так не говорят, но я скажу более жестко) не понимают: ну зачем Президенту этот референдум, ну зачем эта Конституция (обновление Конституции. — Прим. БЕЛТА), да не нужно это делать. Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов. — Прим. БЕЛТА) лозунг: «Перамены, перамены, перамены». И мы сказали: да, нужны перемены», — заявил глава государства.
«И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент отметил, что даже и не это главное. «Мы и так на месте не стояли. Мы с вами создали первое суверенное, независимое государство. Что еще надо? Мы останемся в истории. Главное — что будет после нас, кто придет после нас, кто будет Президентом, какая система управления будет. И не дай бог это повторится (попытка расшатать государство и власть. — Прим. БЕЛТА), новое поколение удержит страну или нет? Актуальный вопрос», — заметил глава государства.
Он обозначил ряд вопросов о том, что будет после того, как в Беларуси изберут нового Президента: «Вы гарантируете, что придет человек, который будет спокойно двигать страну вперед? Кто гарантирует в этой ситуации? Когда с Запада нас давят, хотят порвать, разделить: это — в Польшу, это — туда, это — сюда, а то и целиком, как они говорят, присоединить Беларусь к Польше. Нас подогревают из Украины. Вы видите, что происходит. Не дай бог натовцы переступили бы границу оттуда, Россия в стороне не останется».
«Потому что здесь безопасность России, здесь соприкосновение с основным противником — натовским. Как видите, мы в таком окружении, что нам надо вертеться и всегда уметь чувствовать это все на кончиках пальцев для того, чтобы где-то не оступиться. Чтобы сохранить свою государственность», — заявил Президент.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что во всех этих вопросах иногда, образно говоря, приходится идти по очень-очень тонкому льду. «Поэтому нам надо выстроить дальше движение таким образом, чтобы новая власть не загубила государство как минимум», — резюмировал белорусский лидер.
Об ошибках власти и созданной в стране системе
Александр Лукашенко констатировал, что и он не святой, но за четверть века тем не менее не было допущено грубых системных ошибок: «Не сделали мы их. Да, были ошибки, недостатки. Мы первопроходцами были, нам негде было научиться чему-то. Поэтому не исключено, что были ошибки. Но системных ошибок мы не допустили. Мы не ломали, не крошили».
«Никакой диктатуры у нас в стране нет, я уже говорил. У меня нет ядерного оружия, у меня нет киберхакеров и прочего, чтобы я нажал где-то кнопку и весь мир перевернулся. Какая здесь диктатура?!» — отметил Президент.
Наряду с этим белорусский лидер признал, что в Беларуси выстроено очень жесткое управляемое государство. «Если бы мы этого не сделали, мы бы не создали это государство. Вы люди военные, меня понимаете», — подчеркнул он.
Как известно, полномочия Всебелорусского народного собрания планируется отдельно прописать в обсуждаемом обновленном варианте Конституции. В связи с этим глава государства обозначил свое видение вопроса: «Молодые ребята тут сидят. Им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение — Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость (нынешние руководители Госсекретариата Совета безопасности, КГБ и МВД. — Прим. БЕЛТА), — мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться».
Александр Лукашенко подчеркнул: вопрос совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране. «Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом», — сказал белорусский лидер.
Он также отметил, что на будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом: «Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то Президент (все хороши, когда идут), власть портит людей, это правда. Испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Чтобы не вернулась середина 90-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить. Когда я стал Президентом, мне пришлось на колено это все ломать после этих Шушкевичей и нацменов. Вот это не должно вернуться».
«Поэтому надо делать нормальную Конституцию. Без всякого двоевластия. Чтобы Президент был Президентом, главой государства, и так далее и тому подобное», — подчеркнул глава государства.
Всебелорусское народное собрание, по словам Александра Лукашенко, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. «Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения», — сказал белорусский лидер.
«Какие это будут функции, полномочия, мы вместе определим», — добавил Александр Лукашенко.