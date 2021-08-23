«Чтобы новая власть не загубила государство» — Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды тем, чья работа несовместима с публичностью, но, тем не менее, чрезвычайно важна и нужна для страны. Сегодня в центре внимания, но не телекамер, оказались люди в погонах — представители силовых структур — КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Всего 28 человек, а сама церемония награждения прошла на базе одного из объектов КГБ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства тепло и, можно сказать, по-отечески обратился к награжденным. «Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса, — подчеркнул Президент. — Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа».

«Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми», — заявил Александр Лукашенко.

О ядре белорусского общества

Несмотря на то, что общественно-политическая обстановка в Беларуси во многом стабилизировалась, она по-прежнему остается непростой. Поэтому наказ Президента: пока не расслабляться. «Слава богу, что мы справились в прошлом году. И после этого вы уже сегодня работаете. Каждый по своему профилю. Для того чтобы окончательно стабилизировать ситуацию в Беларуси, — сказал белорусский лидер. — Честно говоря, мужики, я горжусь вами. Здесь люди не те, которые на баррикадах стояли. Тем мы спасибо уже сказали. Здесь люди, которые работают тонко, оперативно после того, как снесли эти баррикады. Я вам очень благодарен за чистоту вашей работы. Поверьте, я немножко разбираюсь в вашей работе, понимаю».

«Я горжусь тем, что у нас есть такие люди. Вы — ядро нашего общества. Не потому, что вы передо мной сидите. Я никогда никому не льстил и льстить не собираюсь. Вы действительно ядро. И вокруг вас должны вырастать настоящие мужики и формироваться будущее. И не только в военном отношении», — добавил глава государства.

О закулисной войне против Беларуси

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что за годы независимости все привыкли жить в спокойной красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом. «При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все, победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного», — констатировал глава государства.

Он отметил, что Беларусь — относительно небольшая, средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении. Страна, которая не обладает большими ресурсами, а потому в обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире нужно быть очень аккуратными и осторожными. «Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, особую актуальность сегодня приобрели вопросы противодействия так называемой мягкой силе — протаскиванию через разного рода негосударственные организации и псевдогуманные проекты чужой деструктивной идеологии.

О сущности западной «демократии» и уроках для народа

События в Афганистане продемонстрировали истинную сущность так называемой западной демократии, заявил Президент: «Не важно, что там на взлетно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлете шасси закрываются (люди набились. — Прим. БЕЛТА)… Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются… Это неважно, это другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ».

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что мотив предпринимавшихся в отношении Беларуси действий понятен и древний как мир: «Материальный интерес — поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают».

«Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимает, что Беларусь — ключ ко всему постсоветскому пространству», — подчеркнул глава государства. Точно так же, как и страны Центральной Азии — Таджикистан, Узбекистан и отчасти Туркменистан — сейчас стали очень важны для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане, отметил Александр Лукашенко.

О врагах Беларуси

Президент подчеркнул, что каждый из награжденных в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за ними — Родина.

«Наши противники, если говорить прямо, враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой», — заявил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, противниками ставилась цель захватить Беларусь, которая не встала на колени, не дрогнула и ведет себя как Брестская крепость. «Ее надо разрушить или захватить. Средства все хороши, вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа. Это как раз то, чему вы противостояли и противостоите», — сказал Президент.

«Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать: перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами, — подчеркнул глава государства. — Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это враги. Не дай бог война — мы их увидим с повязками (которые носили коллаборанты и полицаи в годы немецко-фашистской оккупации Беларуси. — Прим. БЕЛТА), как это было в годы последней войны».

Александр Лукашенко также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывают риски и вызовы, исходящие из глобального информационного пространства. «Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому», — сказал он.

О переменах и Конституции Президент считает неприемлемым заморозить ситуацию в стране и допустить период застоя, как это было в брежневские времена: «Некоторые наши военнослужащие (они так не говорят, но я скажу более жестко) не понимают: ну зачем Президенту этот референдум, ну зачем эта Конституция (обновление Конституции. — Прим. БЕЛТА), да не нужно это делать. Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов. — Прим. БЕЛТА) лозунг: «Перамены, перамены, перамены». И мы сказали: да, нужны перемены», — заявил глава государства. «И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции», — подчеркнул белорусский лидер. Президент отметил, что даже и не это главное. «Мы и так на месте не стояли. Мы с вами создали первое суверенное, независимое государство. Что еще надо? Мы останемся в истории. Главное — что будет после нас, кто придет после нас, кто будет Президентом, какая система управления будет. И не дай бог это повторится (попытка расшатать государство и власть. — Прим. БЕЛТА), новое поколение удержит страну или нет? Актуальный вопрос», — заметил глава государства. Он обозначил ряд вопросов о том, что будет после того, как в Беларуси изберут нового Президента: «Вы гарантируете, что придет человек, который будет спокойно двигать страну вперед? Кто гарантирует в этой ситуации? Когда с Запада нас давят, хотят порвать, разделить: это — в Польшу, это — туда, это — сюда, а то и целиком, как они говорят, присоединить Беларусь к Польше. Нас подогревают из Украины. Вы видите, что происходит. Не дай бог натовцы переступили бы границу оттуда, Россия в стороне не останется». «Потому что здесь безопасность России, здесь соприкосновение с основным противником — натовским. Как видите, мы в таком окружении, что нам надо вертеться и всегда уметь чувствовать это все на кончиках пальцев для того, чтобы где-то не оступиться. Чтобы сохранить свою государственность», — заявил Президент. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что во всех этих вопросах иногда, образно говоря, приходится идти по очень-очень тонкому льду. «Поэтому нам надо выстроить дальше движение таким образом, чтобы новая власть не загубила государство как минимум», — резюмировал белорусский лидер. Об ошибках власти и созданной в стране системе Александр Лукашенко констатировал, что и он не святой, но за четверть века тем не менее не было допущено грубых системных ошибок: «Не сделали мы их. Да, были ошибки, недостатки. Мы первопроходцами были, нам негде было научиться чему-то. Поэтому не исключено, что были ошибки. Но системных ошибок мы не допустили. Мы не ломали, не крошили». «Никакой диктатуры у нас в стране нет, я уже говорил. У меня нет ядерного оружия, у меня нет киберхакеров и прочего, чтобы я нажал где-то кнопку и весь мир перевернулся. Какая здесь диктатура?!» — отметил Президент. Наряду с этим белорусский лидер признал, что в Беларуси выстроено очень жесткое управляемое государство. «Если бы мы этого не сделали, мы бы не создали это государство. Вы люди военные, меня понимаете», — подчеркнул он.