Чтобы отдых был безопасным

Долгожданное лето в полном разгаре. Несмотря на аномальную для нашего региона жару, многие горожане с удовольствием отправляются в деревню, на природу: отдохнуть от пыльного города, подышать свежим воздухом, полакомиться шашлыком.

Анализ причин пожаров, происшедших по вине детей, показывает, что они часто вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем над их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев – неумением взрослых организовать досуг своих чад.

Выезд на природу – это не только отдых, это и возможность повторить с детьми правила пожарной безопасности. Необходимо постоянно держать детей в поле зрения и следить, чтобы их поведение не причинило вреда окружающей среде и им самим. Не только игры детей со спичками, которые могут стать причиной возгорания травы, но и костры, организованные взрослыми, приводят к пожару. В жару огонь распространяется быстрее, поражает большие территории, поэтому последствия такого отдыха может быть очень серьезным и печальными.

И чтобы этого не произошло, мы взрослые: родители, педагоги, профессионалы постоянно проводим разъяснительную работу с детьми.

15 июля 2021 года ГУО «Ясли-сад №6 г. Марьина Горка» посетили сотрудники РОЧС – Чекан Андрей Олегович и Кушнеревич Анна Николаевна.

Спасатели рассказали о причинах возникновения пожара, последствиях игр со спичками и огнем. Особое внимание сотрудники чрезвычайного ведомства уделили правилам безопасного поведения детей дома, пошагово вместе с ребятами проговорили порядок действий в случае обнаружения возгорания, как правильно и по каким номерам вызывать пожарных.

В игровой форме Анна Николаевна повторила с детьми правилам поведения на природе, а также напомнили, что делать, если пожар все-таки начался:

— необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике;

— вызвать пожарную охрану по телефону 101, сообщив свою фамилию, адрес, что и где горит.

В завершении мероприятия детям были вручены памятки по обучению основам безопасности жизнедеятельности.

Уважаемые взрослые, помните – ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра. Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о безопасности.

Марченко Наталия, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад №6 г. Марьина Горка»