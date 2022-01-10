Чтобы отопительный сезон прошел безопасно
С наступлением холодной погоды традиционно возрастает и количество пожаров в жилье, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Печь не только дарит тепло и уют, это ещё и источник открытого огня.
По статистике каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования.
Чтобы отопительный сезон прошел безопасно:
установите у печи металлический предтопочный лист размерами 500х700 мм;
не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига;
не топите печь с открытой дверцей;
не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям;
не храните запас дров у печи;
прекратите топку, когда все угли прогорели;
вынесите шлак и золу из печи за пределы дома, залейте водой.
Уважаемые граждане, помните: те, у кого печь в порядке — спокойно зимуют в своих домах, те же, кто не нашли время починить печное отопление – могут оказаться в чрезвычайной ситуации.