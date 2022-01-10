С наступлением холодной погоды традиционно возрастает и количество пожаров в жилье, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Печь не только дарит тепло и уют, это ещё и источник открытого огня.

По статистике каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования.

Чтобы отопительный сезон прошел безопасно:

установите у печи металлический предтопочный лист размерами 500х700 мм;

не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига;

не топите печь с открытой дверцей;

не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям;

не храните запас дров у печи;

прекратите топку, когда все угли прогорели;

вынесите шлак и золу из печи за пределы дома, залейте водой.

Уважаемые граждане, помните: те, у кого печь в порядке — спокойно зимуют в своих домах, те же, кто не нашли время починить печное отопление – могут оказаться в чрезвычайной ситуации.