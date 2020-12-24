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Чуть меньше, чем вчера. Суточная статистика по коронавирусу

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Nurse doing hand hygiene to prevent Coronavirus infection.

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19, выписаны 2 358, сообщает Минздрав.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 181 113 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 159 437 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения ковида на территории страны умерли 1 358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего в стране проведено 3 854 965 тестов.

Источник: Млын.by.

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