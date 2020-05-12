ЦИК Беларуси обнародовал календарный план президентских выборов

Центризбирком обнародовал календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Беларуси. Документ размещен на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В плане прописаны сроки образования комиссий. Территориальные должны быть сформированы не позднее 20 мая, участковые — до 24 июня. К этому же времени должны быть созданы и участки для голосования.

Претендент на пост Президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.

Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации, основные мероприятия которой также расписаны в плане.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа.

Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа.

Источник: БЕЛТА.