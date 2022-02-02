ЦИК и Минздрав согласуют порядок голосования граждан с COVID-19 на дому

ЦИК и Минздрав согласуют порядок голосования на референдуме граждан с COVID-19 на дому, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко по итогам встречи с первым заместителем председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ, руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Есть эпидемиологические особенности. Понятно, что это вопросы соблюдения санэпидрежима, проветривание, антисептики, применение масок. Все рекомендации Минздрава мы поддерживаем. У нас возник вопрос по ковидным больным, которые на дому лечатся. Есть у нас такая категория граждан. В ближайшее время примем соответствующее решение, дадим разъяснение, направим в комиссии, какой алгоритм действий», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, прошло совещание с Министерством здравоохранения. «Буквально несколько дней — и мы все эти вопросы согласуем и доведем до сведения наших граждан, как в такой ситуация голосовать, как поучаствовать в кампании», — отметил председатель ЦИК.

Игорь Карпенко добавил, что не позднее 6 февраля будут сформированы участковые избирательные комиссии. Сегодня последний день образования участков для голосования. «Вся эта информация будет опубликована и доведена до сведения общественности», — добавил Игорь Карпенко.

Президент Беларуси 20 января подписал указ «О назначении республиканского референдума». Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.