ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты

ЦИК обнародовал сведения о количестве достоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, сообщает БелТА.

По данным Центризбиркома, у Виктора Бабарико 165 744 достоверных подписи, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Анны Канопацкой — 146 588, Александра Лукашенко — 1 939 572. У Светланы Тихановской — 104 757 подписей, у Валерия Цепкало — 75 249, у Сергея Черечня — 143 109.

Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня. За это время инициативным группам претендентов на высший государственный пост нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тыс. совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

Достоверность подписей избиркомы проверяли в десятидневный срок после сдачи подписных листов. С 20 июня по 4 июля, на этапе выдвижения, потенциальные кандидаты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.