ЦИК озвучил явку избирателей за три дня досрочного голосования

За три дня досрочного голосования явка избирателей в Минской области составила 20,84%. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома.

Напомним, 4 августа проголосовало 4,69% избирателей Минщины, 5 августа — 7,92%.

По итогам трех дней наибольшую активность проявили жители Гомельской области — там бюллетени для голосования получили 30,22% избирателей. Самыми пассивными оказались минчане — число проголосовавших составило 18,89%.

В Гродненской области проголосовали 20,05% избирателей, в Брестской — 20,45%, в Витебской — 21,18%, в Могилевской — 26,14%.

Напомним, досрочное голосование началось 4 августа В этот период избирательные участки работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Основной день выборов Президента — 9 августа.

Источник: Млын.бай