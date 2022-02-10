ЦИК: в Беларуси зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий

В Беларуси зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Сотрудниками милиции проводится проверка.

«Мы уже проходили это в 2020 году, когда в адрес членов участковых комиссий, простых учителей, врачей, трудовых коллективов приходили сообщения с угрозами. И действия наших западных оппонентов в период данной электоральной кампании были вполне ожидаемы. Это был всего лишь вопрос времени, когда они начнут переступать красную черту и снова наступят на те же грабли. Все эти угрозы направляются с одной целью — оказать психологическое давление на членов участковых комиссий и помешать свободному волеизъявлению граждан в ходе голосования на референдуме», — сказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

Центральная комиссия напоминает, что правонарушения и преступления, посягающие на права и свободы человека и гражданина, влекут не только административную, но и уголовную ответственность.

«Сегодня ЦИК и Министерством внутренних дел налажено тесное сотрудничество по обеспечению порядка на участках для голосования в период проведения референдума, отработан алгоритм действий в случае поступления угроз в адрес членов участковых комиссий и обеспечения их безопасности», — добавил Игорь Карпенко.