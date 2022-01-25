Cколько белорусов заразились коронавирусом за сутки

В стране началась очередная волна пандемии, которую медики окрестили «омикронной»: именно этот штамм сейчас выявляют у большинства заболевших опасной инфекцией.

В Беларуси за минувшие сутки медики выявили 1944 случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Динамика заболеваемости за последнюю неделю говорит о том, что в стране началась очередная волна пандемии.

Вот как она выглядит (по официальным данным Минздрава):

За последние сутки из больничных стационаров выписали 1640 пациентов, также медики зарегистрировали 16 летальных случаев от коронавируса.

За все время инфекции в стране заразились 728 804 человека, переболели — 721 221 человек, умерли — 5 949 человек. Лаборатории провели 11 502 952 ПЦР-теста.

Сколько белорусов вакцинировались

По данным на минувшую пятницу, 21 января, в стране от коронавируса привились почти 4,3 млн человек, одну дозу вакцины получили 5,2 млн жителей республики. Среди них — более 20 тысяч подростков от 12 до 17 лет.

Больше всех прививаются в Минске — порядка 860 тысяч человек.

«Омикронная» волна

Система здравоохранения Беларуси активно готовится к «омикронной» волне пандемии, заявила накануне первый замглавы Минздрава Елена Кроткова. По ее словам, очень высокая нагрузка будет на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы.

Кроме того, штамм «омикрон» становится в стране преобладающим. В Минске, к примеру, уже более 50% случаев заражения коронавирусом приходятся именно на этот вариант коронавируса. Помимо него циркулируют «дельта» и грипп.

По данным БелТА и Sputnik.by