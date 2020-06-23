Цветочный рай в центре Марьиной Горки

Двор Евгении Капской находится в самом центре Марьиной Горки. Место по праву можно назвать цветочным раем.

С ранней весны здесь расцветают крокусы, гиацинты, подснежники, морозники. Их сменяют тюльпаны, нарциссы, примулы. Затем распускаются ирисы, пионы, лилии, клематисы… Но больше всего в этом дворе роз. Здесь их растет более ста кустов.

До поздней осени различные цветы сменяют друг друга. Есть здесь много особых видов, которые скорее можно встретить в ботаническом саду, чем на обычном подворье.

Нет ни одного человека который бы прошел равнодушно мимо этого двора. Люди останавливаются и любуются красотой. Они и не подозревают, что хозяйке этого райского уголка уже за восемьдесят, но каждое утро для нее начинается с цветов.

Ольга САВАСТЮК.