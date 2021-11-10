Данные отдела ЗАГС Пуховичского района

Второй осенний месяц неожиданно подарил нам немало теплых деньков, а кому-то принес приятные перемены в личной жизни, кто- то дождался появления на свет сына или дочки.

— В октябре в нашем районе было зарегистрировано 49 новорожденных, — рассказала начальник отдела загс райисполкома Наталья Дубовик. — Больше всего деток родители регистрировали в Марьиной Горке – 24 и в Свислочском исполкоме, где родилось 11 детей.

Мальчишек с девчонками родилось почти поровну: 24 мальчика и 25 девочек. Больше всего семей – 19, дождались первого ребенка. В 18 семьях родился второй. В пяти семьях – третий. Две семьи стали родителями в октябре в пятый раз и одна семья в шестой.

Для сыновей пуховчане чаще выбирали такие имена как Матвей, Михаил, Константин и Никита. А вот редкими были Давид, Марк, Назар, Степан.

Среди женских возвращаются в моду имена Анна, Виктория, Дарья, Ульяна. В октябре родители зарегистрировали также девочек с именем Элизабет, Мирослава, Злата, Есения.

В октябре узаконили свои отношения 25 пар. Самой молодой невесте исполнилось 18, а жениху – 19 лет. Теперь многие из- за сложной эпидемиологической ситуации не проводят торжественные мероприятия по случаю свадьбы, а расписываются с минимальным количеством приглашенных гостей.

К сожалению, есть семьи, которые распались в октябре. Таких пять.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.