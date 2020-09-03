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Давайте быть активными — как работает женсовет в в/ч 89417

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Старший прапорщик в/ч 89417 Светлана  Панчук —  начальник склада медицинской роты. По должности Светлане Николаевне приходится много работать с документами, но сугубо бумажная работа точно не для этой активной  женщины. В начале года ее избрали председателем женсовета бригады,  и Светлана Николаевна с азартом взялась за новое дело.

— Практически в каждом структурном подразделении  нашей части есть женщины. Я называю их «шестеренками» в общем механизме, ведь мужчинам без нас — никуда, равно как и наоборот, — говорит собеседница. —  В нашей организации более сотни членов.  Это не только военнослужащие бригады. Сюда входит и гражданский персонал, и жены наших офицеров и прапорщиков.

Светлана Панчук — человек с активной жизненной позицией, и делать что-то для галочки не любит и не умеет. У нее много идей, к воплощению которых  всегда подходит творчески.  Решила, к примеру,  подготовить информационный стенд. Сделать его традиционным было бы слишком просто и неинтересно, поэтому Светлана Николаевна  придумала   логотип своей    организации  и  разно-образные рубрики. Например, в рубрике «интересно знать» будут рассказывать об интересных фактах, например, как в армии появились женщины. Также    планируют писать о  рожденных  детках, о  молодоженах  и  креативно поздравлять  коллег с  днем  рождения.

Реализовать все задуманное   председателю  женсовета помогают коллеги. В числе активистов — прапорщик Инна Барауля,  майор Ольга Кротенкова, младший сержант  Людмила   Таужнянская и другие. На все просьбы   откликается   и  командование части. Председатель женсовета тесно сотрудничает с  заместителем командира бригады по идеологической работе  Леонидом  Крокуном и   заместителем   начальника отделения идеологической  работы Павлом Петченко.

Нашу встречу Светлана Николаевна спланировала и организовала очень быстро и  четко. По ее словам, именно  армия научила ее логически просчитывать свои  действия  наперед.

Интересно, что Светлана Панчук родилась и выросла в Марьиной Горке, однако о том, чтобы надеть военную форму, никогда не  думала. Она  закончила Борисовский  медицинский колледж. По распределению вернулась  домой в местную больницу, где год проработала фельдшером. Попробовать свои силы в армии предложил отец.  Светлана  Николаевна  рискнула,  и уже имеет  больше 20 лет выслуги.

В армии она встретила и свою судьбу. С будущим мужем познакомились на полигоне. Он, кстати, продолжает семейную династию военных, служивших    еще в царской армии.  Службу завершил в должности  заместителя командира по идеологической   работе Иркутско-Пинской  дивизии. Сейчас  в запасе.

— Я служу в бригаде 17-й  год, но только сейчас  начала более тесно общаться с людьми и узнавать их с разных сторон, — признается Светлана  Николаевна. — И мне хочется, чтобы мы чаще общались в неформальной обстановке. Наша организация принимает участие в подготовке  многих мероприятий. Это  «Семья — кристалл общества», бригадные вечера, посвященные различным памятным датам, Дни здоровья, Масленицы и многие другие. Участники получают  хорошие призы. Кроме этого, со стороны руководства бригады часто организуются экскурсии. Поэтому я призываю всех быть активными.  Мы рады видеть в своих рядах новых инициативных  людей.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.

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