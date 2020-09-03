Давайте быть активными — как работает женсовет в в/ч 89417

Старший прапорщик в/ч 89417 Светлана Панчук — начальник склада медицинской роты. По должности Светлане Николаевне приходится много работать с документами, но сугубо бумажная работа точно не для этой активной женщины. В начале года ее избрали председателем женсовета бригады, и Светлана Николаевна с азартом взялась за новое дело.

— Практически в каждом структурном подразделении нашей части есть женщины. Я называю их «шестеренками» в общем механизме, ведь мужчинам без нас — никуда, равно как и наоборот, — говорит собеседница. — В нашей организации более сотни членов. Это не только военнослужащие бригады. Сюда входит и гражданский персонал, и жены наших офицеров и прапорщиков.

Светлана Панчук — человек с активной жизненной позицией, и делать что-то для галочки не любит и не умеет. У нее много идей, к воплощению которых всегда подходит творчески. Решила, к примеру, подготовить информационный стенд. Сделать его традиционным было бы слишком просто и неинтересно, поэтому Светлана Николаевна придумала логотип своей организации и разно-образные рубрики. Например, в рубрике «интересно знать» будут рассказывать об интересных фактах, например, как в армии появились женщины. Также планируют писать о рожденных детках, о молодоженах и креативно поздравлять коллег с днем рождения.

Реализовать все задуманное председателю женсовета помогают коллеги. В числе активистов — прапорщик Инна Барауля, майор Ольга Кротенкова, младший сержант Людмила Таужнянская и другие. На все просьбы откликается и командование части. Председатель женсовета тесно сотрудничает с заместителем командира бригады по идеологической работе Леонидом Крокуном и заместителем начальника отделения идеологической работы Павлом Петченко.

Нашу встречу Светлана Николаевна спланировала и организовала очень быстро и четко. По ее словам, именно армия научила ее логически просчитывать свои действия наперед.

Интересно, что Светлана Панчук родилась и выросла в Марьиной Горке, однако о том, чтобы надеть военную форму, никогда не думала. Она закончила Борисовский медицинский колледж. По распределению вернулась домой в местную больницу, где год проработала фельдшером. Попробовать свои силы в армии предложил отец. Светлана Николаевна рискнула, и уже имеет больше 20 лет выслуги.

В армии она встретила и свою судьбу. С будущим мужем познакомились на полигоне. Он, кстати, продолжает семейную династию военных, служивших еще в царской армии. Службу завершил в должности заместителя командира по идеологической работе Иркутско-Пинской дивизии. Сейчас в запасе.

— Я служу в бригаде 17-й год, но только сейчас начала более тесно общаться с людьми и узнавать их с разных сторон, — признается Светлана Николаевна. — И мне хочется, чтобы мы чаще общались в неформальной обстановке. Наша организация принимает участие в подготовке многих мероприятий. Это «Семья — кристалл общества», бригадные вечера, посвященные различным памятным датам, Дни здоровья, Масленицы и многие другие. Участники получают хорошие призы. Кроме этого, со стороны руководства бригады часто организуются экскурсии. Поэтому я призываю всех быть активными. Мы рады видеть в своих рядах новых инициативных людей.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.