Важное Референдум 

Давыдько: референдум станет демонстрацией единства белорусов

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Референдум по внесению изменений в Конституцию станет демонстрацией единства белорусов. Такое мнение высказал председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько в программе «Объективно» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«Дело даже не в том, что мы придем и проголосуем за нашу новейшую историю, за наше новое будущее. А дело в том, как мы придем, как мы радостно придем, и чтобы в это время мы ощутили акт единения, голосуя за эту Конституцию. Это демонстрация нашего единства, а не просто принятие нового документа», — заявил Геннадий Давыдько.

По его мнению, люди готовы проголосовать за изменения в Конституцию, ведь в ней закреплена главная ценность белорусов — сильное суверенное и социально ориентированное государство. «Это просто золотые слитки, которые каждый человек понимает. И на деле понимает, не на словах», — подчеркнул председатель «Белой Руси».

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