«Даже если он родится – все равно умрет». Тёме нужна наша помощь

– Мы очень хотели второго ребеночка, – рассказывает мама Тёмы, Оксана. – Мы очень его ждали, готовились. Шла 31 неделя беременности, когда на УЗИ у малыша обнаружили внутриутробную непроходимость кишечника и некроз тощей кишки. В Витебске мне сказали, что с такой патологией дети не рождаются, а даже если он и родится – все равно умрет. Настаивали на прерывании беременности. Сказали, что если буду рожать, оперировать его они не станут.

Мама позвонила на горячую линию, обратилась за помощью в РНПЦ «Мать и дитя». Именно там и родился Тёма.

– Я безгранично благодарна докторам этого медицинского центра – они не отказались от нас, дали моему малышу родиться и помогли ему получить необходимое лечение, – с благодарностью вспоминает мама.

Маленький Артемий (Тёмочка, как ласково называет его Оксана) появился на свет на 34 неделе беременности, 02.11.2015 года. Сразу после рождения в крайне тяжелом состоянии его повезли в РНПЦ детской хирургии. Чтобы спасти его жизнь, хирурги в этот же день экстренно провели первую операцию на кишечнике – удалили омертвевший участок и вывели кишку наружу через стенку живота.

Чтобы восстановить проходимость, понадобилось еще две операции по реконструкции кишечника. Состояние оставалось очень тяжелым. В январе 2016 года у малыша выявили гнойный менингоэнцефалит, отек головного мозга, предполагали кровоизлияние.

– Темочке больше не давали ни шансов на жизнь, ни шансов на выздоровление. Сыночек провел 3 месяца в реанимации РНПЦ детской хирургии, потом 3 месяца в реанимации детской инфекционной клинической больницы г.Минска, куда мне разрешили лечь вместе с ним, чтобы быть рядом с сыном круглосуточно и ухаживать за ним.

Медицинская помощь и мамина любовь помогли Тёме выжить. Когда его состояние стабилизировалось, мальчика вместе с мамой перевели для продолжения лечения в РНПЦ «Мать и дитя». Он постепенно пошел на поправку.

Благодаря успешно проведенным операциям работа кишечника постепенно наладилась и страшный диагноз, поставленный Тёме еще до рождения, значился уже в графе сопутствующих заболеваний. Основным диагнозом стал детский церебральный паралич, спастический тетрапарез 3 степени тяжести со стойкими выраженными двигательными нарушениями и выраженной задержкой психоречевого развития.

– С 2 лет, когда проблемы с пищеварением были окончательно решены, и Тёма начал хорошо кушать обычную еду, мы начали усиленно заниматься реабилитацией, – рассказывает мама. – Сейчас Теме 5,и мы очень многого достигли: научились разговаривать и понимать речь, научились ползать, научились кушать самостоятельно. Мы продолжаем идти к исполнению заветной мечты – увидеть Темочку идущим на своих ножках.

О Тёме

Тёма растёт веселым, дружелюбным и радостным мальчиком. Его все любят. Он очень общительный, и не боится знакомиться с окружающими. Благодаря постоянным реабилитациям, занятиям с логопедом и логопедическому массажу с каждым днем мальчик говорит все лучше.

– Он разговаривает со всеми, кого увидит, даже с незнакомыми, разговаривает с бабушками у подъезда, с детками во дворе, – рассказывает мама. – И пусть часть звуков он пока не может произнести, это для нас огромное достижение.

Ручки у Тёмы подвижные, он может брать предметы, играть с игрушками, кушать самостоятельно, хоть и не всегда уверенно. Стоять на ножках Тёма не может.

– Сыночек занимается в интегрированной группе по речи в обычном садике г.Орша, где мы и живем. – В колясочке он там один единственный. Но детки к нему очень хорошо относятся. Играют с ним, общаются. Даже подружка уже есть, – улыбается мама.

Тёма очень любит свою железную дорогу с поездом, развивающие игры и мамино чтение. Самые любимые книжки: «Колобок» и детские сказки Корнея Чуковского.

Старший брат Ваня очень любит братика и помогает маме заботиться о нем. Больше всего они любят играть в прятки, ползая по полу.

– Мы к нему относимся как к здоровому. Я его ругаю как и старшего сына за проделки, также заставляю стараться, заставляю все делать, быть самостоятельным. Тёма пока не может ходить, но мы усиленно занимаемся и дома, и на реабилитациях, и я знаю, у нас все получится!

Нужна Ваша помощь!

В 2019 году Тёма перенес селективную дорзальную ризотомию – операцию на ножках, успешно проведенную руководителем Республиканского центра детской нейрохирургии, кандидатом медицинских наук, Талабаевым Михаилом Владимировичем.

– Благодаря этой операции ножки Тёмы, которые раньше не сгибались и были скрещенными, распрямились и начали сгибаться в коленях, – рассказывает мама. – Именно после нее мы может ставить сыночка на ножки и придерживать, но стоять на них самостоятельно, как и ходить, он пока не может. Чтобы пойти, необходима ежедневная разработка мышц, укрепление ног.

Именно поэтому доктора настоятельно порекомендовали приобрести для Тёмы реабилитационный велотренажёр-велосипед для деток с ДЦП. Ежедневные занятия на нем вырабатывают правильный механизм стереотипа движения, укрепляют мышцы ног, синхронизируют движения, что в случае постоянных занятий поможет ему освоить ходьбу. Еще очень важно, что на этом велосипедике Тёма, которого мы постоянно возим в коляске, сможет ездить самостоятельно. Мы очень просим Вас о помощи!

Помогите Тёме!

Вы можете поддержать Тёму в его борьбе за здоровое детство и помочь в приобретении для него велотренажера-велосипеда реабилитационного «Ангел-СОЛО 3М» с комплектующими, стоимостью 112650 рос.руб. (3858,49 бел.руб. по курсу НБ РБ на 24.12.2020), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Тёме Крошка:

1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

2. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Крошка ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Крошка 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!