По словам сотрудников группы по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД, в последнее время заметно увеличилось количество компьютерных преступлений. Если в 2015 году было зафиксировано 2,5 тыс. таких злодеяний, то в 2020 — в десять раз больше. На территории Пуховичского района с начала 2021 года зарегистрировано 89 преступлений данной категории. Тенденция роста сохраняется и в настоящее время. Это связано со стремительным развитием цифровых технологий, электронных услуг, а также отсутствием у большинства людей базовых навыков защиты личной информации и сведений о методике действий кибермошенников. Для повышения уровня цифровой грамотности населения и уменьшения количества данных преступлений в Беларуси с 22 ноября по 01 декабря 2021 года пройдет «Декада кибербезопасности».

Сотрудники группы по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД проведут комплекс мероприятий по широкомасштабному информированию населения о современных методах и способах обмана, используемых киберпреступниками, мерах противодействия и профилактики.

Что нужно делать, чтобы не попасться на уловки киберпреступников?

Сотрудники Пуховичского РОВД напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать реквизиты банковской карты: номер, срок действия и CVV-код. Также фотографировать карту и отправлять данные по электронной незнакомым людям. В случае, если по карте не проводятся операции через Интернет (например, этими услугами редко пользуются пожилые люди), можно просто затереть CVV-код, прежде куда-нибудь его переписав. В случаях, когда такие платежи активно осуществляются, цифры можно просто заклеить. Это делается для того, чтобы злоумышленники не смогли запомнить или сфотографировать код и после этого получить доступ к вашему счету.

Совершая покупки через Интернет, лучше пользоваться проверенными и известными сайтами, избегая незнакомых и подозрительных ссылок. Важным является и наличие в операционной системе современного антивирусного программного обеспечения.

Избегайте сайты, целью которых является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри сервисов и социальных сетей.

Если вашу страницу в социальных сетях взломали, нужно как можно скорее восстановить к ней доступ. А чтобы минимизировать риск взлома, можно привязать аккаунты к телефону: при попытке входа с другого устройства на ваш мобильный будет приходить код, который необходимо ввести в появившемся поле.

Если незнакомый человек просит вас воспользоваться вашим телефоном, то лучше ответить отказом, ведь злоумышленник, получив гаджет в свои руки, может активировать услугу «v-кошелек», что позволит ему осуществлять платежи и переводы денег с помощью системы расчетов с использованием электронных средств v-coin.

Не стоит сохранять пароли на сайтах для последующего автоматического входа. Конечно, это упрощает пользование страницами в соцсетях, но для злоумышленников это облегчает доступ к вашим персональным данным. Если же такая функция уже установлена, лучше измените существующий пароль, создав более сложную комбинацию.

Подготовил Станислав БЕЛОУСОВ.