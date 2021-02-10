Делегат VI Всебелорусского народного собрания Валентина Пух: «Мнение молодежи слышать и воспринимать всерьез»

Социальная сфера и работа с молодежью, поддержка многодетных семей и материнства — эти маркеры развития страны на будущую пятилетку будут в топе обсуждения на VI Всебелорусском народном собрании, считает Валентина Пух, директор Брестского филиала РУП «Белпочта», заместитель председателя областного Совета депутатов, председатель Брестской областной организации ОО «Белорусский союз женщин», делегат ВНС. Ведь важно наладить диалог, вместе определить дальнейшие векторы роста страны — конструктивная беседа продуктивнее любого спора.



Делегат предыдущего народного форума, состоявшегося пять лет назад, Валентина Николаевна убеждена: все задачи, которые ставили участники тогда, реализованы по максимуму. Страна существенно шагнула вперед по всем социально-экономическим показателям. Очевидно, что такая форма работы приносит результат, он заметен всем живущим в современной Беларуси. Те же, кто утверждает обратное, прогресса видеть просто не желают.

— Подготовка к собранию отличается от предыдущих небывалыми масштабами и абсолютной прозрачностью, — проводит параллель Валентина Пух. — Безусловно, тщательно готовились к проведению и в предыдущие годы: все-таки важность и значимость общенационального диалога обязывают соблюсти все условия. Но в этом году руководство страны несколько сменило формат — одно то, что каждый желающий независимо от возраста, сферы занятости и политической позиции может прислать свои предложения, в том числе и по внесению поправок в Основной Закон страны, высказаться на многочисленных диалоговых площадках, в ходе личных встреч с представителями власти на местах, — говорит о повышении роли ВНС в жизни каждого белоруса. К тому же нельзя забывать и об инициативе нашего Президента придать всебелорусскому форуму статус конституционного органа. Доселе небывалое и очень значимое для нашей страны событие.

Истина и результат, по мнению делегата, рождаются не в споре, а в обсуждении, в выработке механизмов достижения общих целей. Вспоминая поставленные пять лет назад задачи, можно с уверенностью говорить: их страна достигла. Повысился индекс продовольственной безопасности, экономика существенно шагнула вперед, о Беларуси заговорили как о стране-конкуренте в сфере промышленности, самодостаточной державе, которая в силах дать своим гражданам беспрецедентные социальные гарантии, обеспечить достойный уровень жизни. И это, считает Валентина Николаевна, только начало большого пути:

— Изучив проект Программы социально-экономического развития на 2021—2025 годы, была приятно удивлена амбициозным планам: таких высоких планок мы для себя еще не ставили. Но чтобы не стоять на месте, именно такие здоровые амбиции и нужны. Приоритетным станет развитие регионов: инвестиционные проекты, филиалы крупных промышленных и пищевых производств помогут создать новые рабочие места, обеспечить достойную заработную плату. Нарастить темпы строительства жилья в малых городах и в сельской местности. Это будет способствовать закреплению молодых специалистов. Ведь на периферии заложена сильная производственная база, но не хватает молодых и перспективных тружеников. Нужно приложить максимум усилий, создать все необходимые условия, инфраструктуру, наладить и укрепить медицинское обслуживание и таким образом закрепить их на местах. Многое уже сделано, позитивная тенденция есть, но останавливаться нельзя, чтобы не потерять достигнутое.

Работая в тесной связке с людьми, Валентина Пух и как руководитель организации, и как депутат отмечает: интерес с их стороны к Всебелорусскому народному собранию увеличился в разы.

— Отрадно, что инициативу проявляют не только горожане, жители Бреста, но и люди из глубинки, сельские жители, молодежь, пенсионеры. Приходили люди после работы, находили минутку в свободное время жители соседних населенных пунктов, чтобы приехать на встречу и стать причастными к этому эпохальному событию. Это говорит о популяризации всенародного форума и высоком доверии к такому формату работы. Что касается тем, которые наиболее волнуют: пожилые люди спрашивают про пенсию, регулирование цен на лекарства, работоспособное население интересуют социальные гарантии, льготы для многодетных, сохранение своих рабочих мест, развитие деревень и малой родины. Не отстает и молодежь — стремится участвовать в политической жизни страны.

К слову, на недавней встрече с представителями молодого поколения белорусов Валентина Пух была приятно удивлена: ребята довольно активно включились в обсуждение новой программы, общественно-политической обстановки, перспектив развития малой родины.

— Главный посыл — чтобы их мнение слышали и воспринимали всерьез. Они любознательные, хотят быть в курсе всех событий. Безусловно, есть вопросы, которые им в силу возраста понять и осознать сложно. Поэтому наша задача как людей более взрослых и опытных — объяснить и направить молодежь на правильный путь, если они в силу незрелости свернули не туда, оградить их от пагубного воздействия некоторых информационных источников. И разговаривать с ними, разговаривать… В тесной связке с педагогами и родителями доносить: не все то, что они видят и читают в интернете, можно принимать за чистую монету. В этой связи очень важный вопрос, назревший давно, но обострившийся только сейчас, — информационная безопасность и защита детства. Он уже включен в новую программу развития для обсуждения.

Еще одним важным и приоритетным направлением проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021—2025 годы Валентина Пух как председатель Брестской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» обозначила сохранение и укрепление семейных ценностей. Сегодня в Беларуси непростая демографическая ситуация. Семейные ценности и традиции стали несколько второстепенными.

— Несмотря на то что государством предпринимаются серьезные меры для поддержки семей, воспитывающих детей, обеспечены льготы и преференции для многодетных, молодые люди не спешат вступать в брак и рожать детей. Поэтому нужно воспитывать в детях чувство уважения к семейным ценностям, важность создания новой ячейки общества, начиная со школьной скамьи. В этом отношении нужно проработать изменения в школьной программе, ввести дополнительные тематические занятия. Не должны оставаться в стороне и родители, особенно в период, когда женщина находится в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Достижение поставленных в Программе социально-экономического развития на новую пятилетку целей должно основываться на ключевых приоритетах: стабильная экономика, сильные регионы, счастливая семья, интеллектуальная страна, государство-партнер. Это, по мнению делегата, важно и для страны в целом, и для каждого белоруса в отдельности.

Источник: sb.by.