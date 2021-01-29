Делегат ВНС: государство всегда стремилось по максимуму выполнять планы пятилеток

Государство всегда старалось по максимуму выполнить разработанные и принятые пятилетние планы по развитию страны, и особенно плодотворно и успешно они реализовывались в последние десять лет. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Светлана Бартош, которая выдвинута делегатом на VI Всебелорусское народное собрание.

«Новым опытом Всебелорусское народное собрание для меня не станет, потому что уже дважды участвовала в этом масштабном мероприятии. На четвертом собрании многие отмечали, что в 2011-2015 годах необходимо акцентировать внимание на внедрении инноваций и привлечении инвестиций в страну. На следующем собрании большинство делегатов выступало за повышение рождаемости, укрепление здоровья граждан, обеспечение строительства качественного и доступного жилья, повышение эффективности агропромышленного комплекса. После обсуждения с делегатами основных направлений развития страны, актуальных проблем и способов их решения каждый раз в последующие пять лет наблюдала, как эти пожелания и чаяния жителей нашей страны воплощались в реальность, а насущные проблемы решались».

«За последние годы Беларусь действительно продвинулась вперед в развитии, и определенную роль в этом сыграло всенародное собрание, которое позволяет аккумулировать запросы людей воедино и продумать грамотные шаги для их претворения в действительность», — рассказала Светлана Бартош.



По словам делегата, Всебелорусское народное собрание всегда объединяло делегатов разных возрастов и профессий со всей страны, которые без проблем находили общий язык и старались построить в ходе мероприятия конструктивный и полезный диалог. «Надеюсь, что очередное собрание тоже пройдет спокойно и плодотворно, потому что нам предстоит обсудить много актуальных тем. Это в первую очередь — политическое устройство страны, но также надо поднять и многие социально-экономические вопросы», — отметила Светлана Бартош.

Для обсуждения на собрании у делегата несколько тем. Это эффективная реализация государственных программ в стране и более жесткий контроль за осуществлением проектов, развитие сельских населенных пунктов и создание в них инфраструктуры для комфортной жизни. А также необходимость появления новых предприятий в небольших городах, где люди остро нуждаются в рабочих местах. «В ближайшие годы надо сделать все возможное, чтобы белорусы имели возможность трудоустроиться по месту жительства и получать за свой труд достойную заработную плату. Для этого я постараюсь приложить все усилия», — подчеркнула Светлана Бартош.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.