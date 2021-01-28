Делегат ВНС Николай Грузд: «Хотелось бы, чтобы сельский житель пользовался теми же благами, что и городской»

Улучшить инфраструктуру на селе, укрепить семейные ценности. На эти вопросы хотел бы обратить внимание делегатов VI Всебелорусского народного собрания директор Языльской средней школы Н.М. Грузд.

Николай Грузд — человек, совсем не равнодушный к судьбе своей малой родины. Успешно окончив Белорусский государственный институт физической культуры, он не горел желанием зацепиться где-то в столице, а без колебаний вернулся в свою деревню. В 1981 году устроился в местную школу учителем физической культуры. «Мне хотелось, чтобы сельские мальчишки и девчонки от всей души влюбились в спорт, в здоровый образ жизни, чтобы они с удовольствием ходили на мои уроки, чтобы забота о своем здоровье стала привычкой, чтобы из них выросли физически крепкие люди, достойные граждане своей страны, — рассказывает Николай Михайлович. — И я стремился делать для этого все, что было в моих силах». Стремился и делал. Именно его называют «отцом» Республиканского праздника бега «Языльская десятка», который вот уже на протяжении 33 лет собирает любителей спорта разных возрастов продемонстрировать себя на беговых дистанциях. Кроме того, имена его воспитанников звучат во время объявления победителей и призеров на таком ярком спортивном соревновании, как «Снежный снайпер» и других. Казалось бы, многое сделано в жизни. Но Николай Грузд душой болеет за судьбу своей малой родины, мечтает, чтобы население пополнялось молодыми семьями, чтобы для них возводилось новое жилье, чтобы развивалась инфраструктура.

«Конечно, чтобы это стало реальностью, нужно проделать огромную работу. Прежде всего сделать экономику нашей страны сильной. И вот тогда нужно обратить взор на агрогородки. Да, сделано многое. Но хотелось бы, чтобы сельский житель пользовался теми же благами, что и городской. Будет комфортно жить в сельской местности, никто не уедет в город, а молодежь останется здесь строить жилье, создавать семьи, вкладывать силу и душу в развитие малой родины. Ведь родная земля, по которой ходили твои предки, питает особой жизненной энергией, придает человеку уверенности, укрепляет дух. И нравственное воспитание он получит на высоком уровне. А это сейчас очень злободневный вопрос, ведь негативная информация из Интернета человеку, не стойкому в своих жизненных ориентирах, наносит моральный вред, может сподвигнуть на дурные поступки, разрушить семью. А ведь многое исходит именно из этой ячейки общества. Когда перед глазами ребенка нет достойного образца для подражания, с него трудно вырастить хорошую личность, настоящего патриота. Безусловно, педагоги делают все, что в их силах: передают знания, прививают хорошие привычки, учат любить свою Родину, но если в семье родители злоупотребляют алкоголем, не занимаются детьми, и они днями просиживают в Интернет, старания педагогов не дадут должного эффекта».

Источник: vsebel.by