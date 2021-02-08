Делегат ВНС Ольга Яковлева не сомневается, что любовь к труду поможет закрепить кадры на селе

В том, что любовь к труду поможет закрепить кадры на селе, не сомневается делегат VI Всебелорусского народного собрания агроном ПК «Ольговское» Витебского района Ольга Яковлева.

Ольга Михайловна впервые будет участвовать в таком масштабном мероприятии — главном общественно‑политическом событии пятилетия, где будут заложены направления развития общества и государства на годы вперед, поэтому очень волнуется и чувствует огромную ответственность перед своими избирателями. Она убеждена, что на этом важном для страны и для каждого ее жителя форуме будут услышаны все идеи по улучшению нашей жизни, которые затем будут внедрены. Такую уверенность ей придает то, что утвержденная пять лет назад программа по развитию Беларуси в основном выполнена.

Как деревенского жителя и специалиста сельхозпредприятия, в первую очередь женщину волнуют вопросы дальнейшего развития малых населенных пунктов, агропромышленного комплекса, закрепления молодежи и строительства жилья на селе.

— Конечно, нужно продолжать делать все для закрепления молодежи на селе. Несомненно, не последнюю роль здесь играют достойная заработная плата, благоустроенное жилье, развитая социальная инфраструктура, но самое главное, по моему мнению, это любовь — любовь к труду. Не каждый готов в горячий сезон вставать с петухами и работать до заката, без выходных. Судя по молодым людям, которые побывали у нас на предприятии, многих не устраивает именно это. Поэтому, считаю, с детсада нужно прививать любовь к труду, — поделилась Ольга Яковлева.

Ей любовь к сельскому труду привили родители. Еще девчонкой она постоянно помогала им справляться с домашним хозяйством, а также собирать урожай, ухаживать за растениями на сельхозпредприятии Оршанского района, где трудились мама бухгалтером, а папа — механизатором. Оценив старания и успехи девушки, тамошний агроном порекомендовал ей поступать в сельскохозяйственную академию в Горки.

По окончании вуза молодого агронома-овощевода направили в сельхозкооператив «Ольговское» Витебского района, где Ольга Михайловна трудится более 20 лет, и ни разу не пожалела, что посвятила свою жизнь сельскому хозяйству.

— Мне нравится эта работа, нравится складывать в единый пазл задачи предстоящего дня и получать удовольствие от того, что все получается, как задумано, — поделилась собеседница. — Уверена, что и все обозначенные на Всебелорусском народном собрании проблемы тоже сложатся в единый пазл и обязательно решатся.

Источник: sb.by