Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Голоцк» на данный момент является одним из ведущих хозяйств в Пуховичском районе и удерживает свои позиции на протяжении многих лет. Делегаты от КСУП «Голоцк» ежегодно представляют наш район на областных «Дожинках».

И в этом году шесть лучших работников хозяйства отправятся на областной фестиваль в Копыль.

— Показатели нашей работы достойные, но, думаю, не такие высокие, как могли бы быть, — рассказывает директор КСУП «Голоцк» Дмитрий Ленковец. — Уборочная кампания была организована так, чтобы даже в случае поломки одной единицы техники процесс не останавливался. На зерноуборочных комбайнах работало семь экипажей, которые справились с поставленными задачами. Все они собрали более тысячи тонн зерна. Валовый сбор зерна составил 9472 тонны.

Кроме руководителя хозяйства участие в фестивале-ярмарке примут заместитель директора КСУП «Голоцк» Александр Лещенко, главный агроном Андрей Лукьянов, главный бухгалтер Ольга Смольская, бухгалтер по растениеводству Наталья Блинковская, тракторист-машинист Александр Черношей.

Наталья Блинковская и Андрей Лукьянов впервые посетят традиционный праздник.

— Мероприятие обещает быть масштабным. Думаю, это будет интересно, — делится ожиданиями Андрей Лукьянов. — Хочется посетить ярмарку, концерты на открытых площадках, пообщаться с коллегами.

Стать агрономом я собирался еще в четвертом классе. Любовь к земле привил мне отец, и с детства я много знал об этой профессии. Должность главного агронома занимаю второй год. Хочу продолжить работу в хозяйстве.

— Я не один раз принимала участие в «Дожинках», — рассказывает главный бухгалтер Ольга Смольская. — Всегда с удовольствием еду на праздник и возвращаюсь с хорошим настроением. Церемония награждения, ремесленнические выставки, замечательная концертная программа — в прошлом году понравилось все!

Еще один делегат — Александр Черношей, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Голоцк».

— Ранее я бывал на районных праздниках. Ожидания от участия в областных «Дожинках» только положительные. Для меня честь представлять свое хозяйство, в котором я тружусь уже 32 года.

В этом сезоне на уборке все сработали хорошо. На зерноуборочном комбайне «Дон» я намолотил тысячу тонн зерна, — делится Александр Черношей.

Марина РЫЖОВА.