Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения

Главное общественно-политическое событие пятилетия — VI Всебелорусское народное собрание открылось в Минске 11 февраля. Двухдневный форум собрал 2 700 человек со всей страны: участниками мероприятия стали почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных.

На обсуждение участников Всебелорусского народного собрания вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Делегатам масштабного форума предстоит обсудить ориентиры и направления общественно-политического развития государства на многие годы вперед. Какой будет страна завтра и что сами делегаты ожидают от Всебелорусского народного собрания – участники форума поделились мнениями.

МАРТ о задачах на пятилетку: инфляция не выше 5%, основной акцент — на социально значимые товары

Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

«Президент в своем докладе обозначил, что ценовой контроль — это приоритет. Особенно акцент нужно сделать на социально значимых товарах. Безусловно, за пять лет страна добилась значительных успехов в снижении уровня инфляции. Но тем не менее наша задача сейчас — сконцентрироваться на закреплении тенденции к ее снижению и удержать инфляцию по итогам пятилетки не более 5%. Основной акцент — на социально значимых товарах, что мы сейчас, в общем-то, и делаем», — рассказал Андрей Картун.

Воронюк: каждый белорус с детства должен осознавать ответственность за судьбу страны

Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

«Каждый белорус с детства должен осознавать ответственность за судьбу страны, свои поступки, быть настоящим патриотом. Ведь не зря говорят, что предотвратить ошибку проще, чем исправить ее последствия. И такая ответственность должна воспитываться с самого раннего детства еще в семье. Государство создает все необходимые условия и социальные лифты для поступательного развития личности. Но при этом каждый молодой человек сам должен быть кузнецом своего будущего», — сказал Дмитрий Воронюк.

Источник: БелТА.