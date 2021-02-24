Делегаты ВНС: Будут ли достигнуты намеченные цели, зависит от каждого из нас

В состав делегации, представлявшей наш район на VI Всебелорусском народном собрании, входили начальник отдела обеспечения функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь, депутат районного Совета депутатов полковник МВД Павел Кастрицкий, главный санитарный врач района, депутат районного Совета депутатов Елена Пархимчик. Они поделились своими впечатлениями о работе форума.

Павел Кастрицкий:

— На меня большое впечатление произвело выступление Александра Григорьевича Лукашенко. Президент обстоятельно проанализировал внешнюю политику, социальное и экономическое развитие страны, заострил внимание на вопросах конституционной и политической реформ. Много внимания было уделено безопасности страны и внешним угрозам.

У меня как у офицера и гражданина сложилось мнение, что VI Всебелорусское народное собрание некоторым образом гарантировало стабильность Беларуси в непростых поствыборных условиях. Многие начинают понимать (а во Дворце Республики это явно чувствовалось), что Президент взял на себя полноту ответственности за страну и ее судьбу, поставил заслон агрессии как внутренней, так и внешней. Мне было приятно, что Глава государства отметил важную роль в обеспечении безопасности страны силовых структур.

В кулуарах со многими делегатами форума мы говорили о достижениях наших регионов и проблемах, которые там существуют. Я с гордостью слушал положительные отзывы о моем родном Пуховичском районе, о его достижениях и трудолюбии людей. Действительно, сегодня Пуховщина — динамично развивающийся регион республики. У нас есть кого ставить в пример молодежи.

VI Всебелорусское народное собрание определило стратегию развития страны на ближайшие пять лет. Впрочем, в основном докладе Главы государства мы слышали задачи на несколько десятилетий вперед. Нам всем предстоит много трудиться. Будут ли достигнуты намеченные цели, зависит от каждого из нас. В какой стране мы захотим жить, такой она и будет!

Елена Пархимчик, главный санитарный врач района:

— Мне как медицинскому работнику и обычному белорусу, который пользуется медицинскими услугами, было важно услышать на Всебелорусском народном собрании то, как будет развиваться медицина. Мы поняли, что перед отраслью ставятся серьезные задачи, которые уже постепенно реализуются. Президент вел разговор о проекте «Здоровая нация», где есть следующие основные разделы: «мобильная медицина», «шаговая доступность медпомощи», «день здоровья», «заботливая поликлиника», «отдых для здоровья», «высокотехнологичная медицина в регионах». Шла речь и о 12 межрегиональных центрах, которые будут оснащены всем необходимым по столичным стандартам для оказания специализированной медицинской помощи ближе к месту проживания граждан.

Говорилось также о том, что в условиях цифровизации, в условиях современного мира, находясь, допустим, в Марьиной Горке, человек должен иметь возможность немедленно получить консультацию профессора из Минска, где сосредоточены самые сильные врачи.

Медицинские работники не могут не понимать и важность той части проекта, которая условно названа «отдых для здоровья» и предусматривает повышение заинтересованности каждого человека в сохранении своего здоровья.

Елена ИВАНОВА.