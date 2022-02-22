Расследование продолжается в рамках уголовного процесса

В минувшем году Генеральная прокуратура Республики Беларусь начала уголовный процесс по расследованию фактов геноцида белорусского народа. Сегодня уже можно утверждать, что это дело вызвало широкий общественный резонанс. К поискам неизвестных фактов о зверствах фашистских оккупантов на нашей земле в годы Великой Отечественной войны подключились представители общественности. В ходе общей работы обнародованы новые документы. Логическим продолжением «Дела о геноциде» стало создание музейных экспозиций. Обо всем этом мы беседовали с прокурором Пуховичского района Дмитрием Лугиным.

— Дмитрий Анатольевич, давайте напомним, с чего все начиналось?

— Генеральная прокуратура в начале прошлого года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Был начат уголовный процесс по расследованию фактов геноцида. Его цель — установить конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство.

— А что происходит сейчас?

— В ходе расследования прокурорами исследованы архивные документы и уголовные дела прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. В настоящее время проводятся процессуальные и иные действия, связанные с обнаружением мест массовых захоронений, а также по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших. Значительный объем информации органы прокуратуры получают от сельисполкомов района, местных жителей деревень, которые в ходе бесед рассказывают обстоятельства расстрела их близких, соседей и других жителей населенных пунктов, о которых ранее не было известно.

— Расскажите, пожалуйста, какая работа была проделана сотрудниками прокуратуры Пуховичского района?

— Наши сотрудники, входящие в состав следственной группы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, допросили около 200 человек по уголовному делу и провели более 80 следственных действий. В числе допрошенных — ветераны, узники, те, кто прошли через ад войны и не смогли забыть то горе, что она причинила людям. После окончания Великой Отечественной прошло уже 77 лет, но они и сейчас в подробностях рассказывают о событиях, которые буквально врезались в память: как строили быт в годы оккупации, как боролись со страхом, об издевательствах захватчиков и их пособников над мирным населением, пытках и убийствах.

— Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, можно ожидать после завершения расследования?

— Во-первых, мы отстоим историческую правду. Рассчитываю, что не допустим попыток в ходе проведения республиканского референдума дестабилизировать обстановку в обществе, опираясь на недостоверные факты из военного прошлого нашей страны, сможем избежать радикализма и экстремизма.

Само расследование дела может привести к тому, что наши учебники дополнятся новыми фактами и обстоятельствами геноцида населения Беларуси, которые ранее не озвучивались и не были никому известны. Это в чуть отдаленной перспективе. А в более близкой — в краеведческих музеях появятся тематические экспозиции, посвященные геноциду белорусского народа. Работа в этом направлении в настоящее время ведется и в нашем районном краеведческом музее.

— Понятно, что поиск фактов, свидетельствующих о геноциде белорусского народа, не может быть быстрым, и расследование этого уголовного дела будет продолжаться. Давайте еще раз напомним, какую помощь работникам прокуратуры могут оказать граждане.

— Одно из направлений расследования — установление неучтенных захоронений граждан, погибших в результате преступных действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. Я хочу еще раз обратиться к жителям района, обладающим какой-либо информацией об этом, с просьбой сообщить ее в прокуратуру Пуховичского района. Также мы фиксируем все ранее неизвестные факты зверств фашистских оккупантов и их приспешников. Возможно, в семейных архивах хранятся не обнародованные еще документы, которые помогут в расследовании дела о геноциде белорусского народа. Мы просим предоставить возможность работникам прокуратуры с ними поработать.

Те, кто готов включиться в это важное дело и помочь в расследовании, могут обратиться в прокуратуру.

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