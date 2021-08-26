XХVIII День белорусской письменности пройдет 4-5 сентября в Копыле под девизом «Слова нас аб’ядноўвае». На полях праздника состоится передача эстафеты городу Добрушу — столице Дня белорусской письменности в 2022 году. Об этом заявила сегодня журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БелТА.

Во Дворце культуры в Копыле 4 сентября состоится литературное мероприятие, которое объединит поэтов Витебского, Гродненского, Гомельского, Брестского областных отделений СПБ. В праздничных мероприятиях примут участие более 100 авторов. На площадке «Слова пiсьменнiка» пройдут литературно-исторические викторины, состоятся презентации, автограф-сессии. «Истинные ценности — добро, взаимопонимание, единство — все это авторы подчеркивают в своих произведениях. Современные писатели активно работают, любят общаться с читателями и будут рады представить свои проекты на большом празднике слова», — отметила Елена Стельмах.

4 сентября состоится научно-практическая конференция «Капыльскiя чытаннi», а также творческий вечер для участников и гостей праздника от Союза писателей Беларуси. В этот день пройдет традиционный международный круглый стол с участием писателей, философов, общественных и культурных деятелей ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие будет организовано в оффлайн- и онлайн-форматах. «Мы будем создавать очередной альманах, который будет посвящен детской литературе Беларуси и Казахстана», — рассказала первый заместитель. — Это и есть результат международных столов, когда мы взволнованно обсуждаем темы, касающиеся мира, говорим о важности слова, которое объединяет людей и является инструментом дипломатии».

Основной день праздника — 5 сентября. Среди ключевых мероприятий — передача эстафеты городу Добрушу — столице Дня белорусской письменности в 2022 году; церемония награждения победителей Национальной литературной премии; церемония гашения конверта и оригинальной марки, посвященных XXVIII Дню белорусской письменности.

В Копыле установят памятник белорусскому писателю Тишке Гартному, а также представят скульптурную композицию, посвященную столицам Дня белорусской письменности. Новаторский проект Белорусского союза художников — открытие Аллеи писателей Копыльского района с QR-кодами, отсканировав которые можно будет получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал. «Это наша слава, наша духовность. За великими творцами стоят произведения, которые они создавали в разные времена и отражали историю нашей страны. Я призываю обратиться к произведениям классиков, перечитать их, чтобы более было понятно значение и важность Дня белорусской письменности», — добавила Елена Стельмах.

В течение двух дней традиционно будет работать Фестиваль книги и прессы. Жители и гости города смогут посетить тематические павильоны. Так, один из них имеет название «Памяць» — тут будут представлены книги по истории Беларуси, пройдут встречи с авторами и учеными. С выставкой изданий, рассказывающих о традициях и обычаях Беларуси, можно будет ознакомиться в павильоне «Традыцыi i сучаснасць». Тут же будет организован показ аутентичного обряда «Цары», включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также предоставлена возможность для молодежи принять в нем участие. «Разам з кнiгай мы расцём» — здесь презентуют литературу для детей и подростков, проведут мастер-классы, викторины, игры.

Основной темой Дня белорусской письменности станет Год народного единства. Центральная площадка «Единство» будет оформлена в соответствии с заданной темой, где представят выставку газет и журналов «17 сентября — День народного единства», подготовленную Министерством информации и Национальным историческим музеем. Традиционно День белорусской письменности начнется с Республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням», которая проходит при поддержке Белорусской православной церкви. Отправится экспедиция 1 сентября, а завершится 5 сентября в Копыле.