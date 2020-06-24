Общество 

День  небесной  заступницы пуховичского края

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На минувшей неделе по традиции в кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке состоялась праздничная Божественная  литургия.  Посвящена  она яркому и значимому событию в духовной жизни нашего района — обретению Марьиногорской иконы Божией Матери.

История иконы насчитывает несколько столетий, но в безбожные времена середины 20 века эта святыня была забыта. Вновь обретена благодаря архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану (Корзуну), который, приехав  на  125-й  юбилей   Марьиногорского аграрно-технического   колледжа,  посетил    Свято-Троицкий храм в Блони и узнал  чудотворную   икону. Так  с 2001 года возобновилось ее  почитание, и  ежегодно отмечается день ее обретения.

В 2010 году святыня была торжественно перенесена на постоянное место поклонения в собор Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке, а в Свято-Троицком храме Блони остался ее список, также подающий людям чудесную помощь.

Директор воскресной школы Ирина Целкова и юные прихожане.

В этом году, несмотря на то, что  из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки традиционный городской крестный ход был отменен, любовь и благодарность пуховчан  к небесной заступнице нашего края не стали слабее. Так же, как и прежде, с раннего утра за несколько часов до праздничной службы во дворе собора собрались  прихожанки и сестры соборного сестричества, чтобы украсить территорию храма и список Марьиногорской иконы Богородицы, вынесенный в специально установленную палатку для совершения перед ним праздничного водосвятного  молебна.

Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин и настоятель собора Святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Целков.

Водосвятный молебен и Божественная литургия, которую совершил в сослужении духовенства Пуховичского благочиния Преосвященный епископ Борисовский  и Марьиногорский    Вениамин, собрали  прихожан и паломников не только из нашего района.

Ангелина МИРОНЫЧЕВА.

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