День  небесной  заступницы пуховичского края

На минувшей неделе по традиции в кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке состоялась праздничная Божественная литургия. Посвящена она яркому и значимому событию в духовной жизни нашего района — обретению Марьиногорской иконы Божией Матери.

История иконы насчитывает несколько столетий, но в безбожные времена середины 20 века эта святыня была забыта. Вновь обретена благодаря архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану (Корзуну), который, приехав на 125-й юбилей Марьиногорского аграрно-технического колледжа, посетил Свято-Троицкий храм в Блони и узнал чудотворную икону. Так с 2001 года возобновилось ее почитание, и ежегодно отмечается день ее обретения.

В 2010 году святыня была торжественно перенесена на постоянное место поклонения в собор Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке, а в Свято-Троицком храме Блони остался ее список, также подающий людям чудесную помощь.

В этом году, несмотря на то, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки традиционный городской крестный ход был отменен, любовь и благодарность пуховчан к небесной заступнице нашего края не стали слабее. Так же, как и прежде, с раннего утра за несколько часов до праздничной службы во дворе собора собрались прихожанки и сестры соборного сестричества, чтобы украсить территорию храма и список Марьиногорской иконы Богородицы, вынесенный в специально установленную палатку для совершения перед ним праздничного водосвятного молебна.

Водосвятный молебен и Божественная литургия, которую совершил в сослужении духовенства Пуховичского благочиния Преосвященный епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, собрали прихожан и паломников не только из нашего района.

Ангелина МИРОНЫЧЕВА.