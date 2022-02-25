День открытых дверей в пожарной аварийно-спасательной части для членов БРСМ

В пожарная аварийно-спасательной части №1 города Марьина Горка состоялся день открытых дверей для членов БРСМ.

Ребята увидели жизнь спасателей в пределах пожарной части. Начальник караула при встрече рассказал юношам и девушкам об основах своей профессиональной деятельности. Донес до ребят, что их профессия важна для того, чтобы побеждать огонь, спасать людей и их жильё от любых чрезвычайных ситуаций. Призвал будущих студентов к выбору своей профессии в этом направлении, рассказав им несколько шагов для поступления в Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

Далее ребятам продемонстрировали чем оснащена пожарная аварийно-спасательная часть, а также автоцистерна. Ребята заинтересовано слушали, смотрели и задавали вопросы.

В ходе всей экскурсионной программы все члены БРСМ принимали активное участие. Самые смелые и храбрые показали на что они способны. Участники смогли за короткое время надеть на себя боевую одежду, а также теплоотражающий костюм. С помощью гидравлических ножниц даже девушки заинтересованно обрезали металлический предмет. И на своих хрупких руках смогли ощутить всю ношу пожарных рукавов.

Ребята были очень впечатлены проведенным мероприятием. В завершении состоялась фотосессия на память для каждого участника. Работники МЧС раздали всем наглядно-изобразительную продукцию и линейки «5 шагов спасения».