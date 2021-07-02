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День празднования иконы божией матери Марьиногорской

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По решению Синода Белорусской православной церкви в связи с тем, что нынешний 2021 год объявлен в нашей стране Годом народного единства, которого невозможно достигнуть без искренней общенародной молитвы, в православных храмах и монастырях постоянно читаются молитвы о мире на белорусской земле и о единстве народа.

В день празднования иконы божией матери Марьиногорской о согласии и спокойствии в обществе молились и пуховчане. В этот день в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского состоялась служба, которую возглавил патриарший экзархом всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин.

В День Независимости 3 июля по окончании Божественной литургии в 11.00 будет совершен молебен Всем Белорусским святым. Завершится общенародная молитва о мире на белорусской земле и единстве народа Божия в полдень 3 июля праздничным колокольным звоном.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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