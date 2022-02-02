Для формирования у подростков мотивации к труду и потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии отделом занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома совместно с первичной организацией ОО «БСЖ» ОАО «Руденск» было организовано мероприятие «День предприятия» для учащихся ГУО «Руденская средняя школа».

Открытое акционерное общество «Руденск» – лидирующее предприятие Беларуси по производству светотехнической продукции для автотранспорта (автомобильного, тракторного, сельскохозяйственного).

Учащимся рассказали о истории предприятия, которая начинается с 1928 года, когда на базе кирпичного завода образовался Руденский промкомбинат, где основными видами деятельности были стройматериалы, швейная галантерея, металлообработка. В 60-е годы внедряется в производство выпуск изделий из пластмасс, а уже в 80-е годы Руденский завод пластмассовых изделий представляет собой специализированное предприятие по выпуску товаров народного потребления, детской игрушки, изделий из пленки, крема для обуви. С середины 90-х годов после реконструкции на предприятии начат выпуск совершенно новой продукции – светотехнических изделий для автотракторной промышленности и в 1995 году Руденский завод пластмассовых изделий был преобразован в открытое акционерное общество (ОАО «Руденск»).

Многие школьники отметили, что не знают историю предприятия и выпускаемую продукцию.

В результате экскурсии учащиеся увидели, как предприятие проделало огромный путь от небольшого промкомбината до флагмана белорусского рынка автотранспортной светотехники.

Ребятам показали основные цехи предприятия, познакомили с работниками. Рассказали о профессиях, которые являются востребованными – инженер-конструктор, инженер-технолог, сборщик изделий из пластмасс,

литейщик пластмасс, лакировщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и др.

Как смогли убедиться школьники, чтобы соответствовать названию ведущего поставщика автосборочных предприятий Беларуси и стран СНГ завод работает непрерывно, сменами. В ассортименте в настоящее время более 200 наименований светотехнической продукции.

Слаженная работа и признание на рынке – это результат деятельности нескольких поколений, численность сотрудников предприятия сегодня более 500 человек.

Применяемые передовые технологии, высокий творческий потенциал специалистов и хорошая производственная база делает ОАО «Руденск» привлекательным объектом для инвестирования и развития выгодных партнерских отношений.

Заместитель начальника управления – начальник отдела занятости Н.П.Лисовская