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Денежные премии из спецфонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов

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Глава государства Александр Лукашенко 10 июля подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Денежными премиями общей суммой почти Br47 тыс. будут поощрены 326 человек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности. Это победители международных и республиканских состязаний: Международного конкурса экологических проектов (Бразилия, 2019 год), XXVIII Республиканского турнира юных физиков, республиканских конкурсов работ исследовательского характера по различным учебным предметам 2020 года, XXXI Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ, III Белорусской республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку, Белорусской студенческой юридической олимпиады 2020 года.

«Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей, успешной учебы и научной деятельности», — отметили в пресс-службе

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