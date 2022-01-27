Депутат: конституционные новации станут определенной страховкой от внешних вызовов и угроз

Конституционные новации станут определенной страховкой от внешних вызовов и угроз, заявила корреспонденту БелТА член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Светлана Бартош.

«Наш народ не воевал за государственность, нам она досталась в результате распада Советского Союза. Практически за три десятилетия мы создали государственные, правовые институты, выстроили экономические и международные связи, тем самым определяли свое место на мировой арене. Поэтому миролюбие и добрососедство являются главной чертой нашего менталитета. Мы не агрессоры. Политика нашего государства — протянуть руку помощи тем, кто в беде, — сказала Светлана Бартош. — Конституция 1994 года соответствовала требованиям того времени и способствовала развитию общества, опираясь на многовековую историю, сохранив потенциал советской экономики, создала условия и возможности для развития всех отраслей народного хозяйства. Однако более чем за четверть века многое изменилось».

Депутат подчеркнула, что изменилось само общество. «Сокращается доля сельского населения, выросло целое поколение молодых белорусов, широкое развитие в стране получили сфера бизнеса, IT-технологии. Белорусское общество стало высокоразвитым, соответственно и система управления им требует своего совершенствования. Это говорит о том, что и народ, и государственные органы власти единогласно понимают, что назрело время конституционных реформ, понимая, что все изменения и дополнения можно внести путем проведения референдума, с той целью, чтобы каждый гражданин смог реализовать свое право и выразить свое личное мнение не только о настоящем и будущем страны, но и о сохранении истории своих предков. Именно в период внешних вызовов и угроз конституционные нормы на данном этапе развития белорусского общества станут определенного рода страховкой», — отметила она.

Светлана Бартош констатировала, что предложения по изменению действующей Конституциишироко обсуждались населением. «Работа в округе оставила неизгладимые впечатления. Каждая встреча с трудовыми коллективами, разными слоями общества: молодежью, представителями общественных организаций, ветеранами труда была яркой, активной, полезной, а главное — небезразличной. Было видно, что каждая семья прониклась положением проекта Конституции, закрепленном в ст.15, направленном на сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня нашему молодому поколению хотят навязать фальшивые исторические посылы. Все меньше и меньше остается живых свидетелей войны, поэтому противодействовать устремлениям, направленным на разрушение нашей исторической памяти, является важнейшей задачей белорусского общества и государства. Передать будущим поколениям память о победе Красной армии, о ее решающем вкладе в разгром фашизма и спасение мира от коричневой чумы — наш священный долг», — сказала она.

Депутат добавила, что разные категории населения волнуют разные темы. Но незыблемым является одно — сохранение территориальной целостности государства, христианских ценностей и создание благоприятных условий для развития общества и нации.