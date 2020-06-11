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Депутат Палаты представителей Олег БЕЛОКОНЕВ проведет «прямые телефонные линии»

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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ проведет «прямые телефонные линии»:

15  ИЮНЯ с 10.00 до 11.00 в Правдинском поселковом исполнительном комитете. Тел.: 4-23-28;

16  ИЮНЯ с 10.00 до 11.00 в Новопольском сельском исполнительном комитете. Тел.: 3-03-16;

17  ИЮНЯ с 10.00 до 12.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете. Тел.: 6-72-07.

 

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