Депутат Палаты представителей Олег БЕЛОКОНЕВ проведет «прямые телефонные линии»

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ проведет «прямые телефонные линии»:

15 ИЮНЯ с 10.00 до 11.00 в Правдинском поселковом исполнительном комитете. Тел.: 4-23-28;

16 ИЮНЯ с 10.00 до 11.00 в Новопольском сельском исполнительном комитете. Тел.: 3-03-16;

17 ИЮНЯ с 10.00 до 12.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете. Тел.: 6-72-07.